Xiaomi تكشف لنا أخيرًا عن السعر الرسمي لساعتها الذكية الأحدث Xiaomi Watch Color

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Xiaomi عن الساعة الذكية Xiaomi Watch Color في وقت سابق من هذا الأسبوع. لم تكشف لنا الشركة عن السعر في ذلك الوقت، ولكن اليوم لجأت الشركة إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo لتقول للجميع أن ساعتها الذكية الجديدة Xiaomi Watch Color ستُكلف 799 يوان صيني، وهو ما يُعادل 115 دولار أمريكي، على الأقل في الصين مع العلم بأنه سيتم عرض هذه الساعة للبيع هناك إبتداء من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي يوم غد الجمعة.

وفقًا للمعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فسوف تأتي Xiaomi Watch Color مع شاشة AMOLED بقطر 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل، ومع بطارية بسعة 420mAh. وعلاوة على ذلك، فهي ستدعم NFC و GPS و GLONASS، كما أنها ستكون مقاومة للمياه في عمق يصل إلى 50 متر مع العلم بأنها تقترن مع هاتف المستخدم عن طريق البلوتوث 5.0.

هذه الساعة الذكية الأحدث من شركة Xiaomi ستدعم كذلك جميع ميزات تتبع اللياقة البدنية الأساسية، وستضم مستشعر ضربات القلب ومقياس التسارع ومقياس الضغط. ونظرًا إلى أنها مصممة لمقاومة المياه، فهذا سيسمح للمستخدمين بإستخدامها أثناء ممارسة السباحة.

واحدة من نقاط البيع الرئيسية ستكون العديد من الأحزمة الملونة والتي ستتيح للمستخدمين تغيير مظهر الساعة ليتناسب مع مظهر ملابسهم. نرى أيضًا أنها ستأتي بثلاثة ألوان على الأقل تشمل اللون الفضي والذهبي والأسود. كالعادة، سنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات.