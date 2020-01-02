الأرصاد تحذر المواطنين من اضطراب الطقس وهطول أمطار على القاهرة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اضطراب حالة الطقس الأيام المقبلة، مؤكدا أنّ فرص سقوط الأمطار على القاهرة ستكون خفيفة خلال الـ72 ساعة القادمة وغير مؤثرة إطلاقا على الأنشطة اليومية.
وقال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات خلال حواره مع سارة عبدالله مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إنّ الملاحة البحرية ستشهد توقفا، نظرا لاضطراب حالة البحرين الأحمر والمتوسط، خاصة البحر المتوسط الذي ترتفع الأمواج به لما يقرب لـ4 أمتار في العمق.
وأوضح شاهين أنّ الأحوال الجوية ستتحسن نسبيا اعتبارا من الأحد، إذ ترتفع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية بنحو درجتين وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.
وناشد شاهين المواطنين بالالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، والحذر أثناء فترات سقوط الأمطار للتحكم في عجلة القيادة.
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