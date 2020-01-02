شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول دش نيزكى فى 2020 يصل لذروته غدا بـ60 شهاب فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل دش نيزكى يسمى Quadrantids إلى ذروته مساء غدًا وصباح السبت مع ما يصل إلى 60 شهاب فى الساعة، تكون مرئية في السماء، وذلك فى أول مشهد كونى لعام 2020، ويحدث هذا الدش النيزكى سنويًا خلال أواخر ديسمبر وأوائل يناير، وعادة ما يصل إلى ذروته خلال ساعات قليلة، وسيكون هذا العام أكثر ظهورًا في السماء ليلة الجمعة الموافقة 3 يناير إلى الصباح لليوم التالى.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن منظمة International Meteor أكدت أن أفضل مشاهدة ستحدث قبل الساعة 8 صباحًا بفترة وجيزة مع أفضل المعالم السياحية في نصف الكرة الشمالي.

وقال المرصد الملكي في جرينتش: "للحصول على أفضل الظروف لمشاهدة هذا الدش، فأنت تريد أن تجد مكانًا آمنًا بعيدًا عن أنوار الشوارع وغيرها من مصادر التلوث الضوئي".

وعلى عكس العديد من الظواهر الفلكية، لا يحتاج المرء إلى معدات خاصة لمشاهدة الشهب، فيمكن رؤية الشهب في جميع أنحاء السماء، لذلك من الجيد أن تكون في مكان مفتوح حيث يمكنك مسح سماء الليل بنظرك.

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وأوضح المرصد الملكي، إن المواقع الريفية ستوفر أفضل رؤية للدش الدنيزكى، وسيكون الدش النيزكى المقبل فى حوالى 22 أبريل والذى يسمى بـ"ليريدز".

وقال عالم الفلك الهولندي الأمريكي بيتر جينيسكينز، إن هذا الدش النيزكى يحدث كل عام عندما تمر الأرض عبر مسار الكويكب (196256) 2003 EH1، والذي قد يكون مذنب منقرض.

ويعد الدش النيزكى Quadrantids من بين أكثر أنواع الدش النيزكى نشاطًا، حيث ينتج عادة ما بين 50 إلى 100 نيزك في الساعة كل عام، وقد بدأ هذا العام في 28 ديسمبر، وسيستمر حتى 12 يناير الجارى، وإن كان مع وجود نيازك أقل شدة مما كانت عليه في ذروتها القصيرة الأجل.