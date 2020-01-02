شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلة قمامة ذكية تستبدل الأكياس تلقائيا وتفتح دون لمسها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لسلة قمامة ذكية يطلق عليها اسم Townew، وضع أكياس القمامة تلقائيًا بلمسة زر صغيرة حتى لا يضطر المستخدمون إلى المرور بعملية شم الرائحة والتعرض للتسرب، وبعد إخراج الحقيبة القديمة، ستقوم Townew تلقائيًا بطرح كيس جديد من مكان أسفل غطائها، وعندما تقوم السلة بقص وإغلاق الجزء العلوى من الكيس بالحاوية، فإنها تستعد بالبطانة التالية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تحتوى سلة المهملات أيضًا على مستشعر حركة الأشعة تحت الحمراء فى الجزء العلوى من الغطاء، مما يتيح إمكانية الفتح والإغلاق بدون اتصال مباشر، من خلال تلويحة يد سريعة.



سلة ذكية وستستخدم العلبة حاويات سعة أربعة جالونات، وتقدر الشركة أن عبوة الأكياس المتوسطة ستنتج 25 كيس قمامة، وتستمر لمدة شهر تقريبًا، وستكون عبوات الأكياس متاحة في نوعين: حزمة قابلة لإعادة التدوير، وعبوات قابلة للتحلل البيولوجى. Advertisements وتتميز Townew أيضًا بمستشعر يراقب ما إذا كان المستخدم يحاول وضع المزيد من القمامة في بطانة واحدة أكثر مما تم تصميمه من أجله، وحال التدفق الزائد، سيتم رفع الغطاء تلقائيًا للأعلى وللخلف قبل محاولة إغلاق الجزء العلوى من الكيس، ما يمنع إخراج القمامة فى الجزء العلوى من الصندوق عن غير قصد. ويتم تشغيل النظام بالكامل بواسطة بطارية داخلية تستمر لمدة شهر تقريبًا ويمكن إعادة شحنها خلال 10 ساعات من خلال كابل شحن، وستكون Townew بلونين وهما أبيض وأزرق، وتكلفتها تبلغ 119.95 دولار.



سلة ذكية

وعلى الرغم من أنه غالبًا ما لا يتم تخصيص جوائز لأوعية القمامة المبتكرة، لكن هذا الأسبوع يمكن أن تحصل هذه السلة الجديدة المستقبلية على جائزة الابتكار من CES 2020 لتصميمها التلقائى الفريد، وهو معرض يعد من أكبر التجمعات التى تسمح لشركات التكنولوجيا المختلفة بعرض منتجاتها المتطورة الحديثة.