شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق مهمة جديدة للقمر فى 2020 بعد فشل مركبتها العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ك. سيفان رئيس منظمة أبحاث الفضاء إن الهند تعتزم القيام بمحاولة جديدة للهبوط فى مهمة غير مأهولة على سطح القمر فى عام 2020 بعد محاولة فاشلة العام الماضى، مؤكدا أن العمل يجرى بشكل جيد فى مهمة تشاندرايان 3 لإتمام مهمة المستكشف الهندى، حيث تسعى الهند لأن تصبح الدولة الرابعة بعد روسيا والولايات المتحدة والصين لوضع مركبة على سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى قال سيفان: "نستهدف الإطلاق لهذا العام لكن قد يمتد إلى العام المقبل"، فيما كشفت مصادر هندية أن السلطات حددت نوفمبر كهدف مؤقت للإطلاق.

وتعمل الهند على هذه الخطة الجديدة ليس فقط لتكون الدولة الرابعة على سطح القمر، ولكن لتعزيز اعتمادها كقوة فضائية منخفضة التكلفة.

وأوضح سيفان أن وحدة الدفع الجديدة ونظام الهبوط والمركبة السطحية سيكلفان نحو 35 مليون دولار، مع نفقات أعلى بكثير للإطلاق نفسه.

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وأضاف سيفان أن الهند اختارت أربعة رواد فضاء مرشحين للمشاركة فى أول مهمة مأهولة للبلاد فى المدار، وتعهد بأن تتم بحلول منتصف عام 2022.

كما أن الأربعة سيبدأون التدريبات فى روسيا فى وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يشارك ثلاثة رواد فضاء فى المهمة، والتى ستكون أحد المشاريع المقرر إنشاؤها فى الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند عن الحكم البريطانى.

وجدير بالذكر أن مركبة الفضاء الهندية "فيكرام" قد تحطمت أثناء محاولتها الهبوط على سطح القمر فى سبتمبر الماضى، وكشفت الحكومة الهندية عن أن مركبة فيكرام هبطت بشدة على سطح القمر بسبب مشكلة في أجهزة دفع المكابح.

وعثرت وكالة ناسا الأمريكية على موقع تحطم مركبة الهبوط الهندية، وذلك بعد شهور من الحادثة، حيث قضى العلماء مدة طويلة فى تمشيط الصور من مركبة الفضاء المدارية Lunar Reconnaissance Orbiter التابعة للوكالة الأمريكية.