تكنولوجيا: صور مسربة لجهاز تلفاز بدون إطارات يشار إلى أنه جهاز سامسونج المرتقب بدقة 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت العملاق الكوري في إعلان تشويقي لمؤتمرها المقرر عقده في فعاليات CES إلى جهاز تلفاز جديد يأتي بدون إطارات “zero bezel”، واليوم نشرت صور مسربة يشار إلى أنها تعود لجهاز سامسونج القادم بدقة 8K وتصميم بدون إطارات.

جاءت التسريبات المصورة الجديدة لجهاز التلفاز بدقة 8K وتصميم بدون إطارات عبر الموقع الألماني 4KFilme، ولقد أشار الموقع إلى أن هذا الإصدار سيعرف بجهاز Q900T أو Q950T.

وتكشف الصور المسربة لجهاز التلفاز عن شاشة تختفي فيها الإطارات تقريباً وليس بشكل كامل، حيث يظهر الإطار السفلي للشاشة بتصميم نحيف جداً.

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ومن المقرر أن يدعم هذا الإصدار من أجهزة تلفاز سامسونج بدقة 8K وحدة لحمل مكبر soundbar، حيث تأتي الشاشة دون أي فجوات كما يحاكي تصميم جهاز تلفاز الحائط.

من جانب أخر أشارت التسريبات السابقة إلى أن سامسونج تخطط لبدء الإنتاج الضخم لهذا الإصدار خلال شهر فبراير، على أن يبدأ الإصدار الرئيسي من حجم 65 إنش مع أحجام الأكبر، إلا أن مستوى التسعير المقرر لهذا الإصدار غير واضح حتى الآن، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن جهاز سامسونج الجديد خلال فعاليات مؤتمر CES 2020.

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