شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور ذكاء اصطناعيا يمكنه الكشف عن سرطان الثدى بدقة أكثر من الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت جوجل ذكاء اصطناعيا جديدا من خلال شركة DeepMind التابعة لها، والذى يمكنه اكتشاف سرطان الثدى بدقة أكثر من الأطباء، فعلى الرغم من أن سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، إلا أن الكشف عنه صعب نظرًا لارتفاع معدلات النتائج الإيجابية الخاطئة، فيعطى تصوير الماموجرام نتائج إيجابية تجاه المرض حتى فى حالة عدم وجود سرطان، ما يؤدى إلى تدخلات طبية غير ضرورية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" الأمريكى طورت DeepMind نموذج الذكاء الاصطناعى، الذى يمكنه التعرف على سرطان الثدى من خلال المسح الضوئى بنتائج أكثر دقة، حيث دربت الذكاء الاصطناعى الخاص بها باستخدام بيانات كبيرة من المرضى فى كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأظهرت أنها يمكن أن تقلل من النتائج الإيجابية الخاطئة بنسبة 5.7%، وكذلك النتائج السلبية الكاذبة بنسبة 9.4% فى الولايات المتحدة.

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فيما حدث انخفاض للنتائج الخاطئة فى الكشف عن سرطان الثدى فى المملكة المتحدة بنسب أقل من 1.2 % و 2.7% على التوالي في المملكة المتحدة، ما يشير إلى أن نظام الكشف الحالي في الولايات المتحدة أقل دقة من نظام المملكة المتحدة الحالي.

ويؤكد مطورو الذكاء الاصطناعى أن الذكاء الاصطناعى فى خطوته الأولى، وأن هناك حاجة لمزيد من الدراسات والتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية قبل أن يكون النظام جاهزًا للاستخدام على نطاق واسع.

وجدير بالذكر أنه قد استخدمت شركة DeepMind فى الماضى الذكاء الاصطناعى لأغراض طبية من اكتشاف أمراض العيون إلى التنبؤ بأمراض الكلى، إلا أنها كانت أيضا موضع جدل كبير، ففى عام 2017، تم الكشف عن أن النظام الوطنى للصحة فى المملكة المتحدة قد تبادل البيانات مع DeepMind على "أساس قانونى غير مناسب"، مع تلقى الشركة 1.6 مليون سجل للمرضى دون موافقة مباشرة من المرضى.

كما أنه فى عام 2018 تم وضع DeepMind فى إطار مبادرة "صحة جوجل"، ولعل هذه الخطوة ضمن المبادرة لتقديم خدمات تقنية أفضل من أجل صحة المواطنين.