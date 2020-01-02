شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحتوى على 69% من المياه العذبة.. 5 حقائق عن الأنهار الجليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوجد على الأرض عدد كبير من الأنهار الجليدية، التى تهتم أقمار ناسا الصناعية والطائرات البحثية بمراقبتها بشكل مستمر وجمع البيانات عنها، ومن بين ذلك مهمة IceBridge التى تستخدم أدوات على متن طائرات خاصة لقياس التغيرات السنوية في سمك الأنهار الجليدية، وكذلك البيانات التي جمعها قمر GRACE الصناعى التى تساعد العلماء على فهم العلاقة بين ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستوى سطح البحر، وهنا نقدم لك حقائق مهمة عن هذه الأنهار ولماذا يهتم العلماء بدراستها وملاحظتها دائما، وفقا لما ذكره موقع climatekids.nasa" ".

الثلوج القديمة تشكل الأنهار الجليدية الثلوج القديمة تشكل الأنهار الجليدية تتشكل الكتل الجليدية الضخمة عندما تسقط الثلوج بكثرة في مكان واحد لسنوات عديدة، وعلى مر الزمن يتم تساقط الثلوج في القاع بسبب تساقط الثلوج الجديدة، ويصبح هذا الثلج المضغوط ثلجًا مكونًا أنهارًا جليدية. الأنهار الجليدية كبيرة جدا الأنهار الجليدية كبيرة جدا يمكن أن تنمو الأنهار الجليدية لتصبح عشرات أو حتى مئات الأميال، وأكبر نهر جليدي في العالم هو نهر لامبرت فيشر الجليدي في أنتاركتيكا.

ويبلغ طوله حوالي 250 ميلًا (400 كيلومترًا) وعرضه 60 ميلًا (100 كيلومترًا)، وحتى الأنهار الجليدية الصغيرة تبلغ حجم ملعب لكرة القدم.



الأنهار الجليدية تحمل الكثير من الماء الأنهار الجليدية تحمل الكثير من الماء تمتلك الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية حوالي 69 % من المياه العذبة في العالم. Advertisements الأنهار الجليدية تتحرك الأنهار الجليدية تتحرك تتسبب الجاذبية داخل الأنهار الجليدية لتغيير الشكل والحركة، وتتدفق الأنهار الجليدية من الأرض العليا إلى الأرض السفلى، ومع ذلك، فإنها تتدفق ببطء شديد حتى لو كنت تقف بجانب نهر جليدي، فمن المحتمل ألا تلاحظ أنه يتحرك.

وفي المناخات الباردة والثلجية، يمكن أن تتدفق الأنهار الجليدية إلى البحر، وفي بعض الأحيان، ويمكن أن تنقطع أجزاء من هذه الأنهار الجليدية إلى المحيط.

الأنهار الجليدية ليست فقط في القطبين

تغطي الأنهار الجليدية حوالي 10 % من إجمالي مساحة الأرض في العالم، وهي ليست كلها في القطبين، ففي الواقع يمكن العثور على الأنهار الجليدية في كل قارة باستثناء أستراليا، حتى أنه تم العثور على بعض الأنهار الجليدية في الإكوادور والمكسيك بالقرب من خط الاستواء.