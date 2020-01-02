تكنولوجيا: تحتوى على 69% من المياه العذبة.. 5 حقائق عن الأنهار الجليدية

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الثلوج القديمة تشكل الأنهار الجليدية
تتشكل الكتل الجليدية الضخمة عندما تسقط الثلوج بكثرة في مكان واحد لسنوات عديدة، وعلى مر الزمن يتم تساقط الثلوج في القاع بسبب تساقط الثلوج الجديدة، ويصبح هذا الثلج المضغوط ثلجًا مكونًا أنهارًا جليدية.الأنهار الجليدية كبيرة جدا
يمكن أن تنمو الأنهار الجليدية لتصبح عشرات أو حتى مئات الأميال، وأكبر نهر جليدي في العالم هو نهر لامبرت فيشر الجليدي في أنتاركتيكا.
ويبلغ طوله حوالي 250 ميلًا (400 كيلومترًا) وعرضه 60 ميلًا (100 كيلومترًا)، وحتى الأنهار الجليدية الصغيرة تبلغ حجم ملعب لكرة القدم.
الأنهار الجليدية تحمل الكثير من الماء
تمتلك الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية حوالي 69 % من المياه العذبة في العالم.
تتسبب الجاذبية داخل الأنهار الجليدية لتغيير الشكل والحركة، وتتدفق الأنهار الجليدية من الأرض العليا إلى الأرض السفلى، ومع ذلك، فإنها تتدفق ببطء شديد حتى لو كنت تقف بجانب نهر جليدي، فمن المحتمل ألا تلاحظ أنه يتحرك.
وفي المناخات الباردة والثلجية، يمكن أن تتدفق الأنهار الجليدية إلى البحر، وفي بعض الأحيان، ويمكن أن تنقطع أجزاء من هذه الأنهار الجليدية إلى المحيط.
الأنهار الجليدية ليست فقط في القطبين
تغطي الأنهار الجليدية حوالي 10 % من إجمالي مساحة الأرض في العالم، وهي ليست كلها في القطبين، ففي الواقع يمكن العثور على الأنهار الجليدية في كل قارة باستثناء أستراليا، حتى أنه تم العثور على بعض الأنهار الجليدية في الإكوادور والمكسيك بالقرب من خط الاستواء.
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