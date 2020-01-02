تطبيقات تساعدك أثناء السفر تعرف عليها

يعاني العديد من محبي السياحة من بعض العقبات أثناء تواجدهم في بلدان أو أماكن غريبة، والتي من أبرزها مشكلة الترجمة، فما التطبيقات التي تساعدنا في التعامل مع هذه المشكلات؟

TripLingo

يعتبر هذا التطبيق من أفضل التطبيقات الذي يجب تحميلها في هواتفنا وأجهزتنا الذكية قبل السفر لبلد أجنبي أو مكان جديد، فبالإضافة إلى أنه يساعدنا في الترجمة الفورية النصية والصوتية من وإلى 42 لغة، فهو يقدم أكثر من 2000 عبارة شائعة ومستخدمة في أكثر من 13 لغة، ويمكنننا من الاتصال مع الأرقام الدولية عبر خدمة Wi-fi Dialer.

كما يوفر هذا التطبيق ميزة ترجمة إيصالات الشراء بالاعتماد على كاميرا الهاتف، وصنع نسخ من هذه الإيصالات وحفظها كملفات PDF.

iTranslate

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يصنف هذا التطبيق من بين أفضل التطبيقات المخصصة للترجمة على الهواتف، ويدعم ميزة ترجمة مواقع الويب، كما يمكننا من الاعتماد على كاميرا الهاتف لترجمة القوائم واللافتات التي نصادفها في الشوارع أثناء التجول في بلد أجنبي.

وتوجد نسخ مجانية من هذا التطبيق للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد و iOS ، كما تحوي نسخته المدفوعة iTranslate PRO العديد من الميزات، ويمكن الحصول عليها مقابل اشتراك شهري قيمته 4.9 دولار.

Speak and Translate

يتيح هذا التطبيق للمستخدم إمكانية التواصل مع أشخاص آخرين عبر الصوت أو الكتابة وبنحو 10 لغات هي الإنكليزية والفرنسة والألمانية والإيطالية واليابانية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتركية والصينية، وبإمكانه تحويل الكلمات والأصوات من أي لغة يدعمها إلى كلام محكي أو مكتوب باللغات التي يدعمها، كما يدعم الترجمة النصية لـ 117 لغة، والأهم من ذلك هو أنه يعمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.