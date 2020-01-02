شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد للتيليجرام ..أعرف المميزات الجديدة وكيف تستفيد منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت خدمة التراسل الفورى تيليجرام، تحديثًا جديدًا لتطبيقها يجلب معه الكثير من المزايا الجديدة للمستخدمين على نظام أندرويد وآى أو إس، بالإضافة إلى مزايا خاصة بكل نظام على حدة، وقالت الشركة في تدوينة : إن تيليجرام أصبح تطبيق التراسل الأول الذى يسمح للباحثين الأمنيين بالتأكد بصورة مستقلة من أن الشفرة الخاصة به على منصة GitHub هى ذاتها التى تُستخدم لبناء التطبيق الذى يُنزله المستخدمون من متجر جوجل بلاى، وآب ستور.

ومع الإصدار الجديد الذى يحمل الرقم 5.3 من تطبيق تيليجرام، أطلقت الشركة الإصدار الثانى من محرر الموضوعات Theme Editor 2.0 الذى يمكن الوصول إليه من (إعدادات الدردشة) Chat Settings على نظام أندرويد، أو (إعدادات المظهر) Appearance Settings على آى أو إس، حيث يمكن للمستخدمين تغيير الموضوع، بما فى ذلك للرسائل، والخلفية، كما يمكن مشاركة الموضوعات الجديدة مع الأصدقاء لاستخدامها.

ويأتى التحديث أيضًا بألوان جديدة سابقة التحديد تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب منها، ويأتى بميزة (أرسل عند الاتصال) Send When Online التى تسمح للمستخدمين بجدولة الرسائل لتُرسل فور اتصال المستقبل بالإنترنت، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة فعالة فقط عندما يكون المستقبل سامحًا للمرسل برؤية حالة الاتصال.