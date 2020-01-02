تكنولوجيا: تحديث جديد لتيليجرام ..أعرف المميزات الجديدة وكيف تستفيد منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت خدمة التراسل الفورى تيليجرام، تحديثًا جديدًا لتطبيقها يجلب معه الكثير من المزايا الجديدة للمستخدمين على نظام أندرويد وآى أو إس، بالإضافة إلى مزايا خاصة بكل نظام على حدة، وقالت الشركة في تدوينة : إن تيليجرام أصبح تطبيق التراسل الأول الذى يسمح للباحثين الأمنيين بالتأكد بصورة مستقلة من أن الشفرة الخاصة به على منصة GitHub هى ذاتها التي تُستخدم لبناء التطبيق الذي يُنزله المستخدمون من متجر جوجل بلاى، وآب ستور.

ومع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.3 من تطبيق تيليجرام، أطلقت الشركة الإصدار الثانى من محرر الموضوعات Theme Editor 2.0 الذى يمكن الوصول إليه من (إعدادات الدردشة) Chat Settings على نظام أندرويد، أو (إعدادات المظهر) Appearance Settings على آى أو إس، حيث يمكن للمستخدمين تغيير الموضوع، بما فى ذلك للرسائل، والخلفية، كما يمكن مشاركة الموضوعات الجديدة مع الأصدقاء لاستخدامها.

ويأتي التحديث أيضًا بألوان جديدة سابقة التحديد تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب منها، ويأتى بميزة (أرسل عند الاتصال) Send When Online التى تسمح للمستخدمين بجدولة الرسائل لتُرسل فور اتصال المستقبل بالإنترنت، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة فعالة فقط عندما يكون المستقبل سامحًا للمرسل برؤية حالة الاتصال.

كما أشارت الشركة إلى أنها حسنت ميزة مشاركة الموقع لتصبح أسهل، إذ يمكن اختيار الموقع عن طريق النقر على الخريطة مباشرةً، وذلك بدلًا من الاختيار من قائمة، وحسنت الشركة خاصية البحث، إذ أصبحت النتائج تظهر كقائمة. فيما يأتى الإصدار الجديد بدعم الإذاعات والكتب الصوتية، مع إمكانية تذكر آخر موضع وصل إليه المستخدم، شريطة أن تزيد مدة الملف عن 20 دقيقة، وتدعم هذه الميزة تسريع الإذاعات والكتب الصوتية. تحويل أسهل! وفيما يتعلق بالمزايا الجديدة الخاصة بنظام أندرويد، فقد قالت الشركة: إن التحويل إلى الوضع الليلي أصبح أسهل، إذ يمكن تفعيله وتعطيله من خلال النقر على رمز الشمس والقمر اللذين يظهران في القائمة الخاصة بالتطبيق. كما أضافت الشركة دعم الوضع الليلي للخرائط. يأتي التحديث الجديد أيضا بدعم اختيار أجزاء من الرسائل لنسخها ومشاركتها، وذلك على غرار ما هو متاح لمستخدمي نظام آي أو إس، Advertisements كما يأتي بدعم المشاركة المتعددة من التطبيقات الأخرى، إذ أصبح بالإمكان مشاركة المحتوى من التطبيقات الأخرى مع أكثر من جهة اتصال على تيليغرام، بالإضافة إلى إمكانية إضافة تعليق إلى المحتوى قبل مشاركته. مزايا أخرى وأضافت الشركة مزايا أخرى لمستخدمي نظام أندرويد، بما في ذلك اختيار جودة الفيديو بسهولة قبل إرسالها، وإرسال جهات الاتصال بسهولة، كما أصبح بالإمكان – بعد الاستماع إلى رسالة صوتية عن طريق رفع الهاتف إلى الأذن – تسجيل رد تلقائياً، مع إمكانية تعطيل هذه الميزة من خلال إيقاف خيار (ارفع للتكلم) Raise to Speak في إعدادات الدردشة. أما لمستخدمي التطبيق على نظام آي أو إس، فقد أضافت الشركة دعم تغيير حجم الخط، واختيار المتصفح لفتح الروابط، وتسهيل التبديل بين الحسابات من خلال الضغط المطول على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، وذلك لنظام آي أو إس 13. كما أصبح بالإمكان رؤية استخدام مساحة التخزين بسهولة، ومسح الذاكرة المؤقتة. إلى ذلك يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليغرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.

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