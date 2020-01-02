شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة لأبل تكشف عن ميزة غير مسبوقة بأجهزة ماك بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت شركة أبل على براءة اختراع جديدة تتعلق بما يعرف بـ "الوضع الإفتراضى للصوت"، والذى يمكن أن يضع الأساس للتطبيقات الصوتية الجديدة الأكثر مغامرة، حيث تعتمد على براءة اختراع سابقة قدمتها الشركة الشهر الماضى، والتى مكّنت المستخدمين من معرفة مكان وجود الأشخاص فعليًا فى غرفة أخرى من خلال تقنية سماعات رأس خاصة، أما براءة اختراع اليوم فهى تفعل نفس الشيء تمامًا، ولكن مع مكبرات صوت مدمجة فى MacBook.

وفقًا لـ 9to5Mac الأمريكى، فهو عبارة عن نظام صوتى افتراضى يعمل عن طريق استخدام إلغاء التداخل المتبادل، مما يجعل المستخدمين يشعرون أن الصوت يأتى من مكان مختلف عن مكبرات الصوت، ويتمثل التأثير، كما ذكرت براءة أبل، فى السماح للإشارات الصوتية بأن تحتوى على "إشارات مكانية" تسمح للصوت أن يكون وضعه تقريبا فى الفضاء، وقد تم تقديم براءة الاختراع فى الأصل فى عام 2018 ، وفقًا لشركة Patently Apple.



براءة الاختراع

ولعله يمكن استخدام ذلك لتعزيز الشعور بالوجود - على سبيل المثال، أثناء الاستماع إلى البث الرياضى، وعلى الرغم من أن الاستخدامات التجارية لبراءة الاختراع واضحة إلى حد ما (فكر فى إجراء مكالمات جماعية أفضل) ، فهناك تطبيقات ترفيهية يجب مراعاتها، كما يمكن تطبيق التكنولوجيا على الألعاب والبرامج التلفزيونية، على سبيل المثال، لجعل المستخدمين يشعرون بمزيد من الانغماس، مما يعنى أنك قد تشاهد المزيد من البرامج التلفزيونية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فى يوم من الأيام، وتشعر أنك فى قلب الحدث بالفعل.

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وكانت تقارير حديثة أشارت إلى أن شركة أبل تسعى لإطلاق جهاز كمبيوتر "لاب توب" يستهدف الألعاب الإلكترونية خلال 2020، وهو ما يعنى أن أبل قد تدخل فئة منتجات جديدة، ووفقًا لتقرير صادر عن Patently Apple، فيقال إن الجهاز الجديد سيأتى بسعر يصل إلى 5000 دولار.