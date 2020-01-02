" الارصاد " : طقس غير مستقر و انخفاض حاد فى درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك حالة من عدم الاستقرار لمدة 72 ساعة، وسيكون هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة

وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر فضائية "المحور" : درجة الحرارة هتبقى 10 لـ15 درجة مئوية"، موضحا أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترات الليل ما بين 7 إلى 9 درجات

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مضيفا أن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء سيكون مثيرا للرمال والأتربة ما سيزيد إحساس انخفاض درجات الحرارة مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال الـ72 ساعة المقبلة