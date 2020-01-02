قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك حالة من عدم الاستقرار لمدة 72 ساعة، وسيكون هناك انخفاض حاد في درجات الحرارة
وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر فضائية "المحور" : درجة الحرارة هتبقى 10 لـ15 درجة مئوية"، موضحا أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة خلال فترات الليل ما بين 7 إلى 9 درجات
مضيفا أن نشاط الرياح على أغلب الأنحاء سيكون مثيرا للرمال والأتربة ما سيزيد إحساس انخفاض درجات الحرارة مع سقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال الـ72 ساعة المقبلة
كانت هذه تفاصيل خبر " الارصاد " : طقس غير مستقر و انخفاض حاد فى درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.