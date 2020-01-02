شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أندرويد وiOS سيحصلون على تطبيق تقويم مشفر بـ2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الشركة المصممة لتطبيق البريد الإلكترونى المشفر ProtonMail لإصدار تقويم مشفر مخصص لنظامى iOS و Android العام الجارى والذى سيحمل اسم ProtonCalendar ، حيث سيكون أكثر أمانًا من تقويم Google، حيث يعتمد على تشفير "من طرف إلى طرف"، ما يجعل البيانات تظل خاصة ولن يكون بإمكان ProtonMail الوصول إليها.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فسيشمل التقويم العديد من المميزات التى كانت موجودة فى تقويم جوجلحيث سيمكن المستخدمون من إضافة أحداث وإزالتها وتعيين تذكير وتكرار أحداث معينة يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا، مع ملاحظة أنه توجد هناك نسخة على الويب من ProtonCalendar ، لكنها حاليًا فى مرحلة تجريبية.

وعلى غرار تطبيق البريد الإلكترونى ProtonMail المشفر، سيكون لدى ProtonCalendar إصدار أساسى مجانٍ للجمهور وعلى الأرجح سيكون له فئة مدفوعة من الخدمة مع ميزات متميزة، فعلى سبيل المثال، تتيح النسخة المجانية من ProtonMail للمستخدم إرسال ما يصل إلى 150 رسالة بريد إلكترونى يوميًا، بينما يحتوى الإصدار المميز على قدرة يومية تبلغ 1500 رسالة بريد إلكتروني.

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ولعل تطبيق التقويم المشفر سيكون مفيدًا لأولئك الذين يفضلون أن تظل اجتماعات العمل ومواعيد الطبيب وأعياد الميلاد والاحتفالات السنوية والشئون الخاصة سرية.

جدير بالذكر أن التشفير من الطرف إلى الطرف يضمن تحويل رسالة إلى رسالة سرية من قبل مرسلها الأصلى، وفك تشفيرها فقط من قبل المستقبل النهائى المقصود، قد تعتمد أشكال التشفير الأخرى على تشفير تجريه أطراف ثالثة، وذلك يعنى أن تلك الأطراف يجب أن تكون موثوقة لتعاملها مع النص الأصلى، يعتبر التشفير من الطرف إلى الطرف عادة أكثر أمناً حيث إنه يقلص عدد الأطراف القادرة على التدخل أو فك التشفير.