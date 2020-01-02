شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Duo يضيف ردود فعل الإيموجى على محادثات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن جهود شركة جوجل المختلفة في تطبيقات التراسل خلال السنوات القليلة الماضية لم تسفر في النهاية دائمًا عن النجاح ، ولكن أحد المنتجات الأكثر إثارة للإعجاب هو Google Duo، والذى لا يزال يلقي شعبية ملحوظة حتى الآن، وهو ما دفع الشركة مؤخرا لطرح ميزة جديدة أخرى إلى Duo، والتى تتعلق بالقدرة على إضافة ردود فعل في رسائل الفيديو، من خلال الإيموجي.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فقد تمت إضافة ميزة ردود الفعل الجديدة إلى جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وهي توفر خيار استجابة سريعة لرسائل الفيديو الواردة، فعلى سبيل المثال، إذا أرسل أحد الأصدقاء مقطع فيديو قصيرًا ورأى المستخدم أنه مضحك، فيمكن الضغط بسرعة على زر رد الفعل وتحديد الرموز التعبيرية الضاحكة.



محادثات الفيديو

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وغالبًا ما توجد ردود فعل كهذه على منصات أخرى أيضًا، فعلى سبيل المثال ، يتيح Instagram للمستخدمين التفاعل مع القصص بضغطة سريعة تكشف عن مجموعة من ردود أفعال الرموز التعبيرية، كما يحتوي Facebook على ميزة مماثلة مع ردود الفعل على المشاركات.

ومع ردود الفعل على Google Duo ، هناك ثمانية رموز تعبيرية متاحة للرد على رسالة فيديو. بمجرد تحديد رد فعل ، يتلقى المستخدم الذي أرسل رسالة فيديو إشعارًا من أي مستلم يرسل رد فعل، أما إذا كانت رسالة جماعية ، فيمكن لجميع المستخدمين رؤية ردود فعل الآخرين في المجموعة.

قد لا تكون هذه ميزة يستخدمها الجميع يوميًا ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يشاركون مقاطع الفيديو الثنائي مع الأصدقاء ، فيجب أن تكون ميزة مفيدة، حيث يتم نشر هذا على نطاق واسع على Google Duo لنظام Android.