شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشاهد لا تنسى على سواحل المملكة المتحدة فى عام 2019.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مشاهد لدلافين أنف الزجاجة والفقميات خلال التنقل من بين أكثر اللحظات التي لا تنسى على سواحل المملكة المتحدة في عام 2019، حيث كشفت مراجعة منظمة Wildlife Trusts للموائل البحرية في المملكة المتحدة أن الآلاف تطوعوا لمساعدة البحار هذا العام وسط مخاوف متزايدة بشأن تغير المناخ والتلوث، والتقطوا الصور والمشاهد غير المسبوقة لحركة الحياة البحرية وتكييفها مع الظروف الجديدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم الإعلان عن 41 منطقة محمية بحرية جديدة في جميع أنحاء إنجلترا في عام 2019، ومع ذلك، فإن المياه في المملكة المتحدة لا تزال في خطر من الأنواع الغازية وزيادة كميات التلوث البلاستيكى.



دولفين أنف الزجاجة ونظمت Wildlife Trusts 450 عملية تنظيف للشاطئ، وخلالها طهرت 2.5 طن من القمامة من سواحلها، وقال جوان إدواردز، مدير المنظمة: "شهد عام 2019 تغييراً كبيراً في مواقف الناس، ومدى الطبيعة والطوارئ المناخية أصبحت أكثر وضوحا".

صور الدلافين بسواحل المملكة المتحدة وأضاف "يتطوع عدد كبير من الناس أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الباحثين وإجراء مسوحات مهمة أو اتخاذ إجراءات لمعالجة المشاكل العميقة للتلوث البحري والتلوث البلاستيكي." Advertisements

الفقميات وتدرب المواطنين على تسجيل مشاهد الدلافين والفقميات والحيتان قبالة ساحل يوركشاير، مع 320 ملاحظة فردية تم توثيقها في النهاية. وحدد الباحثون من الصور الفوتوغرافية، زوجا من الدلافين المعروفة باسم "أنف الزجاجة، والتي كانت قد سافرت من اسكتلندا إلى فلامبورو هيد في يوركشايرا، ومن المحتمل أن الدلافين أتت جنوبًا بعد المياه الضحلة، حيث كان أنه قبل عشر سنوات، كانت رؤية دلفين عنق الزجاجة قبالة ساحل يوركشاير أمرًا نادرًا.



الفقمة خلال رحلتها

كما شوهد فقميات تسير بين جزيرة مان وكورنوال، فى رحلة ذهابًا وإيابًا يبلغ طولها حوالي 550 ميلًا (880 كيلومترًا)، فيما كشفت الملاحظات لأول مرة إلى أي مدى ستسافر الفقميات من أجل العثور على طعام ومكان آمن لأبنائهم.