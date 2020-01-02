كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هاتف “Pixel 4a” قد يأتي بشاشة تتضمن ثقبا للكاميرا الأمامية

متابعة-سنيار: استنادا إلى معلومات من المسرب الشهير الموثوق به

And here comes my last late #Christmas gift in form of your very first and early look at the #Google #Pixel4a!

360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/rsvRkjVOln pic.twitter.com/sqG6J5knSR — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2019

(عبر The Verge)، فإن هاتف جوجل المنتظر Pixel 4a سيأتي بشاشة تتضمن ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية فردية، ومنفذ صوت بقياس 3.5 ميليمتر.

يشتمل تصميم Pixel 4a الصديق للميزانية على مقبس سماعة رأس وكاميرا خلفية أحادية 12 ميجابكسل، ويقال إن الهاتف سوف يعرض إما شاشة بحجم 5.7 أو 5.8 بوصة ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

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وبحسب الصور، فإن هناك سماعة أذن رفيعة أعلى الشاشة، مع حواف سميكة جدا حول الشاشة، لكن الحواف الموجودة أعلى الشاشة وأسفلها أصغر من السابق، ومن غير الواضح ما إذا كان الجهاز سيدعم تقنية Motion Sense التي تستند إلى Project Soli للتحكم في الإيماءات، خاصةً وأن الحواف أضيق من Pixel 4.

وبالانتقال إلى الخلف، تظهر الجهة الخلفية ذات التشطيب غير اللامع مع كاميرا بارزة، والتي يشبه تصميمها تصميم كاميرا Pixel 4 وكذلك سلسلة iPhone 11، لكن بعدسة واحدة فقط وفلاش LED، ووفقًا للمسرب الشهير ، سيكون هناك المزيد من المستشعرات الموجودة داخل وحدة الكاميرا، كما يوجد في الجهة الخلفية مستشعر البصمة الفعلي وشعار ‘G’ الكبير.

ويوجد على الحافة اليمنى زر التحكم في مستوى الصوت وزر الطاقة بلون برتقالي، بينما تتضمن الحافة العلوية منفذ الصوت بقياس 3.5 ميليمتر، في حين تحتوي الحافة السفلية على منفذ USB Type-C ومكبرات الصوت، ويظهر التصميم أن هاتف Pixel 4A سيكون أصغر في الحجم بالمقارنة مع هاتف Pixel 3A، وذلك بفضل الحواف الأضيق، وستكون أبعاد الجهاز 144.2×69.5×8.2 ميليمتر.

ويدعي التقرير أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الهاتف في مايو حيث تم الإعلان عن Pixel 3a في مايو 2019.