كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| شركة “Samsung” تستعد للكشف عن أول تلفاز بدون إطار في العالم

متابعة-سنيار: كشف تقرير نشره موقع صحيفة “الديلي ميل” أن شركة سامسونج تستعد للكشف عن أول تلفاز بدون إطار في العالم، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020، في لاس فيغاس.

ووفقا لتقرير صادر عن SamMobile، لن يكون لجهاز التلفزيون إطار خارجي، مما يعني أن الشاشة ستتمزج بسلاسة مع خلفيتها.

وبحسب ما ورد، لن يتوفر التلفزيون إلا للموديلات التي يبلغ طولها 65 بوصة أو أكبر وقد تدخل مرحلة الإنتاج في فبراير.

حققت سامسونج هذا العمل الفذ من خلال اللحام الجسدي للعرض وجسم التلفزيون معا وفقا لسام موبايل، ووفقا لمطور استشهد به SamMobile، فإن النتيجة هي أول تلفزيون على الإطلاق في العالم بدون إطار.

وقال المطور المجهول لـ SamMobile “على عكس ما يسمى بمنتجات” الحافة الصفرية “الأخرى التي كانت لا تزال تحتوي في الواقع على الحواف، فإن هذا المنتج لا يمتلك إطارا في الواقع”.

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قبل الكشف المتوقع، أصدر موقع 4KFilme الألماني ما يزعم أنه الصور الرسمية الأولى للتلفزيون.

ورغم أن شركة Samsung لم تؤكد رسميا أنها ستصدر التليفزيون، إلا أن الأخبار الأخيرة تدعم التقارير السابقة عن علامة Samsung التي تحمل اسم “Zero Bezel” في وقت سابق من هذا العام.

أصدرت Samsung أيضا دعابة غامضة إلى حد ما على Twitter يوم الثلاثاء والتي قد تكون مقدمة لإعلانها الرسمي.

وكانت الشركة قد كشفت في 2019 عن مجموعة تسمى “سيرو”، وهي تلفزيونات تنتقل بين الوضعين الأفقي والرأسي فقط عن طريق الضغط على زر، وقالت الشركة حينها أنها تأمل في جذب جمهور الألفية الذين اعتادوا على مشاهدة مقاطع الفيديو بشكل رأسي على أجهزتهم المحمولة.