الهاتف Galaxy Note 10 Lite يظهر في مجموعة من الصور المسربة الواقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل نحو أسبوعين، رأينا مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Galaxy Note 10 Lite القادم من شركة سامسونج. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا اليوم مع مجموعة من الصور الواقعية التي تستعرض لنا الهاتف من مختلف الزوايا وتؤكد لنا صحة التسريبات السابقة.

هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تؤكد لنا أن الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيضم شاشة مسطحة، ووحدة مربعة الشكل في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية تضم ثلاث كاميرات والفلاش LED. هذه الصور المسربة الجديدة تكشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيصل مع القلم الرقمي S Pen وسيضم ثقبًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية على غرار هواتف Galaxy Note 10 الأخرى. ونظرًا لأن مستشعر بصمات الأصابع لا يظهر في الواجهة الخلفية للهاتف، فنحن نعتقد بأن الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيضم هذا المستشعر في الشاشة.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد تردد في الأونة الأخيرة أن الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Exynos 9810، وبطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 25W.

الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 32 ميغابكسل في الهاتف Galaxy Note 10 Lite.

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ستواصل سامسونج إستخدام شاشة Infinity AMOLED في الهاتف Galaxy Note 10 Lite، ولكن هذه المرة ستضم مستشعر بصري لبصمات الأصابع وليس المستشعر الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية. تتضمن المواصفات الأخرى 6GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

سيمتاز الهاتف Galaxy Note 10 Lite بأبعاد تبلغ 163.7 × 76.1 × 8.7 ملمتر، وسيبلغ وزنه 198 جرام. لا توجد لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول ما إذا كان هذا الهاتف سيضم كاميرا Time Of Flight، ولكن لا نتوقع ذلك نظرًا لأن الصور التي تم تسريبها حتى الآن تستعرض لنا ثلاث كاميرات فقط في الخلف.

ظرًا إلى أننا نتحدث هنا عن هاتف ينتمي إلى تشكيلة Galaxy Note Series، فهذا بالتأكيد يعني أنه سيأتي أيضًا مع القلم الإلكتروني S Pen. وبالنسبة لبقية مواصفات هذا الهاتف، فهي تشمل Android 10، وتقنية البلوتوث 5.0. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن يُكلف هذا الهاتف نحو 609 يورو في أوروبا.