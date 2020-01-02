أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار، اعتبارا من غدا الخميس، وحتى يوم السبت المقبل، حيث يستمر تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.
وتمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب ذلك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.