الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة عدم الاستقرار، اعتبارا من غدا الخميس، وحتى يوم السبت المقبل، حيث يستمر تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وتمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب ذلك إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه متوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.