شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا سيكون شكل "النوتش" فى هواتف 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم مصنعو الهواتف الذكية بضعة بدائل لتصميم الشق العلوى "النوتش"، والتى لا يحبها معظم المستخدمين أو لديهم موقف محايد منها، لكن كل هذا يمكن أن يتغير فى عام 2020 ، حيث سيشهد هذا العام توفير تصاميم جديدة من قبل مصنعى الهواتف الذكية، والتى تعتمد على تصميمات هواتف بشاشات كاملة، بدلا من ظهور النوتش فى منتصف الشاشة أو على الجانب منها حسب تصميم كل شركة.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فكشف المسرب الشهير Ice Universe عبر حسابه الرسمى على تويتر أن عام 2020 سيشهد الهواتف الذكية ذات التصميم الفسيفسائى بدلاً من الهواتف الذكية ذات التصميم العادى أو ذى الثقب فى الشاشة، وهو ما سماه بالمرحلة التالية أو الجيل التالى من تطوير الهواتف الذكية.

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وكتب المسرب بتغريدته: "المرحلة التالية من عصر الهواتف هى عصر الفسيفساء، وفى عام 2020 ستعرفون ما أتحدث عنه"، حيث يخفى تصميم الفسيفساء الشق أو ثقب الكاميرا عن طريق جعل الشق أو الثقب يبدو أشبه ببقية الشاشة، لكن يمكن ملاحظته إذا دقق المستخدم جيدا فى مكان الثقب، لكن خلاف ذلك، يبدو أن الشق غير مرئى من مسافة بعيدة.

لكن حتى الآن ليس من المعروف أى من الهواتف الذكية لديها هذا التصميم الجديد للفسيفساء ومتى ستصل إلى السوق، لكن هناك العديد من التسريبات التى تشير إلى وجود العديد من الشركات الصينية التى تسعى لأن تقوم بتقديم الهواتف الذكية بتصميم الفسيفساء فى عام 2020.

يذكر أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية اعتمدت خلال 2019 على طرح هواتف ذات شق علوى "نوتش" وذلك من أجل زيادة المساحة المعروضة من الشاشة الخاصة بالهاتف، وذلك لتوفير مزيد من الخيارات والخدمات المستخدمين، لكن كانت بعض التصاميم الخاصة بالنوتش غير مرضية للكثير من المستخدمين.