الأرصاد تحذر من الأحوال الجوية خلال الـ72 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية ولكن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر منذ الصباح الباكر.

وأكدت "إيمان شاكر"، أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتتراوح من أمطار خفيفة لمتوسطة غير مسببة أي مشاكل تعيق من حركة الأنشطة اليومية.

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وأضافت أنه من الغد ستشهد البلاد حالة من عدم الاستقرارعلى البلاد، وسيكون هناك أمطار رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل إلى القاهرة ومدن القناة وشمال سيناء، مشددا على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة التي تقي من برودة الجو.

وأشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة وسيقل معدل الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية، ومتوقع انخفاض معدلات درجات الحرارة أكثر مما هي عليه الآن بحوالي من 4 إلى 5 درجات مئوية، وعلى مدار 72 ساعة سنشهد حالة عدم الاستقرار في الطقس.

وأفادت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن وجود حالة اضطراب على البحرين الأحمر والمتوسط وسيؤثر هذا على الأنشطة البحرية والملاحة بشكل كبير.