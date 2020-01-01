تكنولوجيا: إعلان تشويقي يؤكد على إقتراب موعد الإعلان عن هاتف OPPO FIND X2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Oppo إعلان تشويقي جديد على Weibo أشارت من خلاله إلى هاتف FindX2، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف قريباً.

قامت شركة Oppo بتأجيل إطلاق هاتف FindX2 خلال عام 2019، ومع الساعات الأولى من عام 2020، أشار نائب رئيس التسويق Brian Shen لشركة Oppo إلى هاتف FindX2، كما أكد الرئيس التنفيذي للشركة Chen Mingyong في تصريحات رسمية اليوم على خطط الشركة لإطلاق Find X2.

ومن المتوقع وفقاً للإعلان التشويقي وتصريحات Chen Mingyong، أن يظهر الهاتف مع تفاصيل جديدة حول التصميم والمواصفات في إعلانات تشويقية جديدة تنطلق خلال الأسابيع المقبلة.

ولقد توقفت شركة Oppo عن إطلاق سلسلة هواتف Find خلال عام كامل الآن، والتي إشتهرت بالتقنيات الجديدة من الشركة، ومن المتوقع أن يأتي إصدار الشركة القادم FindX2 مع مجموعة من التحسينات في إعدادات الكاميرة، وأيضاً مواصفات الشاشة.

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من جانب أخر أكدت الشركة في حدث OPPO INNO Day الذي أقيم الشهر الماضي، على أن هاتف FindX2 سينطلق برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 865، مع شريحة مودم Snapdragon X55، كما يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس sub-6GHz وmmWave 5G.

أيضاً يأتي الهاتف بألوان أفضل مع نطاق ديناميكي أعلى، وتحسينات في معدل تحديث الإطارات في الشاشة، كما تدعم Oppo الهاتف بتقنية سوني لتعزيز آداء التصوير في الإضاءة المنخفضة، لذا نترقب تأكيد الشركة على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف.

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