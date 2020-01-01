فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة Oppo بترقية سلسلة هواتف Oppo F Series مرتين في العام، والآن نحن على وشك رؤية قدوم الهاتف Oppo F15 للحلول مكان الهاتف Oppo F11. الفرع الرسمي لشركة Oppo في الهند قام للتو بنشر فيديو تشويقي في قناته على اليوتيوب يستعرض لنا الجهاز ويُروج للشعار ” تباهى به بطريقتك “.
ظهر الهاتف Oppo F15 أيضًا لفترة قصيرة في هذا الفيديو التشويقي القصير الذي تبلغ مدته 30 ثانية مع فلاش بيضاوي وأربع كاميرات. الهاتف Oppo F15 الذي ظهر في هذا الفيديو يشبه كثيرًا الهاتف Oppo A91 الذي تم إطلاقه في الصين قبل عدة أيام.
في حالة إذا كان الهاتف Oppo F15 يمثل النسخة العالمية من الهاتف Oppo A91 بالفعل، فهذا يعني أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
هذا يعني أيضًا أن الهاتف Oppo F15 سيأتي كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وبشكل مسبق مع روم ColorOS 6.1 الذي يستند على نظام Android 9 Pie.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف Oppo F15 قادم، ويبدو أنه سيحمل نفس تصميم ومواصفات Oppo A91 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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