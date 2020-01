Huami تستعد للكشف عن منتجات جديدة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - تخطط العلامة التجارية الفرعية Huami التابعة لشركة Xiaomi لبدء العام 2020 من خلال إثارة الضجة حول أحدث منتجاتها الجديدة، فهي تعتزم الكشف عن ساعتها الذكية الأحدث Amazfit Bip S وسماعات الأذن اللاسلكية في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المقرر عقده بمدينة لاس فيغاس الأمريكية هذا الشهر. وفقا لما ورد في الإعلانات التشويقية، فسوف تأتي الساعة الذكية Amazfit Bip S مع عمر طويل جدًا للبطارية في هيكل خفيف ومستطيل الشكل.

بالإضافة إلى الساعة الذكية Amazfit Bip S، قامت شركة Huami بالتشويق أيضًا لقدوم سماعات جديدة لاسلكية للأذن مما يجعلها أول منتج لا ينتمي إلى فئة الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية من الشركة الصينية. وبناءً على الإعلان التشويقي، فيبدو أن هذه السماعات اللاسلكية الجديدة ستتبنى ذلك التصميم البيضاوي الذي تشتهر به سماعات Galaxy Buds التابعة لشركة سامسونج، وليس تصميم سماعات AirPods من آبل.

بصرف النظر عن الساعة الذكية Amazfit Bip S والسماعات اللاسلكية للأذن، فمن المرجح أن تقوم شركة Huami كذلك في معرض CES 2020 بالكشف عن المزيد من المنتجات، لذلك لا تنسوا العودة إلينا لاحقًا للحصول على بقية التفاصيل.

Pumped to see what we’ll unveil at #CES2020 ?



A message from our CEO: “your guesses are on the right track! #Amazfit is going to expand its portfolio beyond the #smartwatch category. The first Amazfit TWS headset is coming soon and there's more. ”#LeapOverLimits pic.twitter.com/sQFLeiuDjn