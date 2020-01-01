رفع دعوى قضائية جديدة ضد شركة أمازون بسبب كاميرات Ring الأمنية

فاطمة أيت طالب - دبي - الأجهزة المنزلية الذكية هي أجهزة رائعة، فهي تسمح لنا بالتحكم عن بعد في الأضواء والأبواب وغيرها من الأجهزة المنزلية الأخرى. يمكن أيضًا أن تكون آلية بحيث تقوم بالوظائف بشكل آلي لتوفير الطاقة. ومع ذلك، فإن مشكلة الأجهزة المنزلية الذكية هي أنها نظرًا لإقترانها بالإنترنت، فهذا يعني أيضًا أنها عرضة للإختراق.

لسوء الحظ بالنسبة لشركة أمازون، فيبدو أنها تواجه دعوى قضائية بسبب كاميرات Ring الأمنية حيث يبدو أن هذه الكاميرات عُرضة للإختراق بسبب فشل أمازون في القيام بما يكفي للتأكد من أن أجهزتها آمنة، وفقا لما ذكره أحد سكان ولاية ألاباما قام برفع الدعوى ضد الشركة.

ووفقا للتقارير، يقول هذا الشخص أنه تم إختراق كاميرا Ring الخارجية الخاصة به حيث تمكن شخص غريب من الوصول إلى مكبرات الصوت الموجودة في الكاميرا وتحدث مع أطفاله من خلالها. كانت شركة Ring قد إستجابت سابقًا لشكاوى هذا العميل مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على تعرض بنيتها التحتية للخطر.

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كما إقترحت الشركة أيضًا أن بعض المستخدمين قد إستخدموا بيانات تسجيل الدخول التي ربما تم إختراقها في الماضي، وهو ما لم يتقبله المدعي بحيث أشار إلى أن هذا الجواب غير مقبول لأن شركة Ring تلوم العملاء في المقام الأول. تتهم الدعوى الشركة بأنها تنتهك العقد، وغزو الخصوصية، والإهمال، والإثراء غير العادل، وإنتهاك قانون المنافسة غير المشروعة في كاليفورنيا. رفضت الشركة التعليق على الدعوى.