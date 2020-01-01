تكنولوجيا: 16 شروق للسنة الجديدة.. هكذا يختلف احتفال رواد الفضاء بـ2020

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ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كتب أندرو مورجان، رائد فضاء ناسا على تويتر: "سنة جديدة سعيدة من مدار الأرض المنخفض!"، حيث احتفل مورجان بوصول عام 2020 مع زميلتي الطاقم كريستينا كوتش وجيسيكا مائير (وكلاهما من ناسا)، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية لوكا بارميتانو، ورائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوشكا وألكسندر سكفورتسوف، فيما يقود بارميتانو الطاقم، المعروف باسم إكسبيديشن 60.
ويعد عام 2020 علامة فارقة رئيسية لمحطة الفضاء الدولية، ففي نوفمبر ستحتفل المحطة بـ 20 عامًا من التشغيل المتواصل مع طاقم من البشر، حيث وصل طاقم المحطة الأول إكسبيديشن 1 في عام 2000.
ومن المتوقع أن يبدأ SpaceX وBoeing في نقل رواد فضاء إلى محطة ناسا على متن مركبة فضائية تجارية، وستنطلق مركبة Crew Dragon في اختبار إجهاض غير محتمل على متن الطائرة في أوائل يناير كجزء من هذا العمل.
وتقوم كريستينا كوتش بمهمة تحطيم الأرقام القياسية لقضاء ما يقرب من عام في الفضاء (328 يومًا ليكون دقيقًا)، وقد سجلت بالفعل رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول رحلة فضاء واحدة قامت بها امرأة.
واحتفلت مائير بالعام الجديد على تويتر مع صورة لإطلاقها الخاص التى التقطته كوتش في الفضاء في سبتمبر، وقالت "إن الصورة قد لخصت عام 2019 باعتبارها عامها الأكثر استثنائية حتى الآن".
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