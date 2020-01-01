شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تفرض قيودًا جديدة على أبل وفيس بوك وجوجل.. اعرف أيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الحكومة الروسية تشريعات جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على شركات التكنولوجيا مثل أبل وجوجل وفيس بوك وغيرها، حيث يطلب التشريع الجديد الذى يدخل حيز التنفيذ فى الأول من شهر يوليو 2020 من جميع أجهزة الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التى تباع فى روسيا توفير برامج روسية مثبتة مسبقًا.

وبحسب موقع 9to5mac الأمريكى، فإن أحد المتطلبات الجديدة هو أن جميع الأجهزة يجب أن يكون مثبت عليها بشكل افتراضى متصفح الإنترنت الروسى Yandex والتطبيقات الأخرى المطورة فى روسيا، وهو أمر لا ترغب فيه العديد من شركات التكنولوجيا الأجنبية، بما فيها أبل.

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وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن خصوصية البيانات، إذ يشير متطلب آخر إلى أن جميع بيانات المستخدمين الروس يجب أن يتم تخزينها على الخوادم المحلية فى روسيا، حيث كانت البلاد قد سبق وأن حظرت شبكة لينيكد إن لديها بعد رفضها مشاركة معلومات المستخدمين على الخوادم الروسية، وقد يحدث الشيء نفسه مع فيس بوك وتويتر.

وانتقدت جمعية الشركات التجارية والشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الحاسب RATEK، والتى تعد أبل عضوًا فيها، هذه الخطوة، وقال متحدث باسم الجمعية: "إن التشريعات الجديدة تؤثر على الأعمال التجارية فى البلاد، وتشكل ضربة للمستهلكين ومصنعى الإلكترونيات ومطورى البرمجيات على حد سواء.

وأضاف: "ستعانى الشركات المصنعة لأن الأنظمة التشغيلية لبعضها غير مناسبة للتطبيقات الخارجية، وحتى أولئك الذين يحتمل أن يتمكنوا من تثبيت التطبيقات المحلية مسبقًا، فإنه يتعين عليهم دفع رسوم ترخيص كبيرة".