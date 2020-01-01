أفضل ثيمات Windows 10 لتحميلها في 2020

يعتبر Windows 10 هو أكثر أنظمة التشغيل إنتشاراً في وسط أنظمة التشغيل، قد لا ينافسه في هذا الإنتشار إلى نظام Mac OS ومع ذلك فإن الفارق ما بين النظامين كبير للغاية.

أحد مميزات Windows 10 هي إمكانية تخصيص الجهاز بشكل كامل وتغيير كل شيء في النظام وواجهته وشكله لدرجة أنك قد تجعل النظام يبدو مثل نظام تشغيل آخر أياً كان.

إن كنت ترغب في تغيير شكل Windows 10 بشكل كامل ولكنك لا تمتلك الخبرة أو المعرفة الكافية لتتمكن من هذا الأمر فسوف نقدم لك اليوم مجموعة من الثيمات المختلفة التي يمكنك أن تستخدمها لتغير شكل Windows 10 تماماً.

أفضل ثميات Windows 10 :

بالطبع سنقوم بتزويدك بروابط تحميل كل ثيم على حدة لتتمكن من تحميلها وإستخدامها بسهولة.

MacOS Sierra :

بالنسبة لي شخصياً فأنا أعتبر تصميم نظام mac OS واحد من أجمل التصميمات التي يمكنك أن تعتمد عليها وتستخدمها على الإطلاق، سلاسة التصميم وبساطته تتطغى على كل شيء آخر وهي واحدة من الأسباب التي تجعلنا شخصياً أرغب دائماً في الحصول على جهاز MacOS.

بالطبع لن تقوم هذه الثييم بتحويل جهازك بشكل سحري إلى جهاز MAC OS ولكنها ببساطة ستقوم بتغيير شكله بشكل كبير للغاية ليصبح مشابهاً لأنظمة Mac OS .

رابط تحميل الثييم مجاناً .

ثيم Ubuntu لنظام Windows 10 :

إن كنت أحد المطورين الذين يعملون بشكل مستمر مع Ubuntu من لينكس وأحببت أو إعتدت على هذه الواجهة فلقد وجدت ضالتك في هذا الثييم لويندوز 10 .

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بالطبع مثل سابقه لن يقوم الثييم بتحويل نظامك بشكل كامل إلى Ubuntu ولكنه سيقوم بتغيير الشكل مع إضافة بعض الخواص الخاصة له مثل ال Mouse Gestures وإختصارات لوحة المفاتيح وغيرها من الأمور المفيدة للغاية.

رابط تحميل ثييم Ubuntu مجاناً .

ثيم Arc X :

هذه الثييم موجهة تحديداً لهؤلاء من محبي البساطة واللونين الأزرق والأسود في كل شيء يستخدمونه، يمكنك ببساطة إستخدام هذه الثييم التي لا تشبه أي نظام تشغيل آخر لتغير شكل واجهة ويندوز 10 الخاصة بجهازك بشكل كامل.

تقديم أيضاً الثيم موجودة من الأيقونات الخفيفة والـ Minimalist للغاية وهي تفيد في إضافة المزيد من أجواء البساطة على الثييم.

رابط تحميل الثييم مجاناً .

ثيم SEDA :

تعتبر هذه أيضاً واحدة من تلك الـ ثييمز التي تعتمد بشكل كبير على البساطة والسهولة في التصميم للغاية وهي تستخدم لغة تصميم Material Design لتتمكن من تقديم صورة وشكل مختلف للغاية عن ذاك الخاص بويندوز 10 الإعتيادي.

رابط تحميل الثيم مجاناً .

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