استخدام كاميرا IR في هاتفك لإلتقاط صور مميزة و غريبة

كاميرا IR هي اضافة استعملتها العديد من الشركات في هواتفها من اجل تطبيق تقنيات الـface unlock الآمنة بعض الشئ عن استعمال كاميرا امامية عادية لهذا الأمان. هناك هواتف عديدة استعملت هذه الكاميرات. ابرزها هاتف Xiaomi Pocophone f1 و هواتف Huawei mate 20 و Mate 30. و Google Pixel 4 و هاتف Xiaomi mi 8. و غيرهم لكن هذه الهواتف التي انتشرت بهذه الميزة بشكل كبير. لكن هل تعلم انه بإمكانك استعمال هذه الكاميرا من اجل التقاط الصور؟. الصور بالأشعة تحت الحمراء تبدو مميزة و غريبة بعض الشئ حيث انها ليست ككل الصور التي تلتقطها بهاتفك الطبيعي. لكنها ممتعة اذا فكرت بها.

الهواتف التي تدعم التقاط الصور بكاميرا IR

هاتفي Google Pixel 4 و Google pixel 4 XL

هاتف Xiaomi Mi 8

هاتف Xiaomi pocophone f1

التقاط الصور على Google Pixel 4

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لتستطيع القيام بذلك ستحتاج الى تحميل تطبيق Hedgecam 2 الذي يستعمل الكاميرا الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف لإلتقاط الصور. الصور التي تظهر بالطبع هي صور بالأشعة تحت الحمراء. للأسف فالصور الملتقطة بهذه الكاميرا فإنها بجودة VGA التي هي 640×480 فلن تجد العديد من التفاصيل او الصور المبهرة جداً بل صور بدائية و بسيطة جداً. و بما ان الكاميرا في الامام فالأمر سيكون مريباً بعض الشئ ان تحاول التقاط صور لشئ آخر غير نفسك.

التقاط الصور على Xiaomi Pocophone f1 و Xiaomi mi 8

في البداية ستحتاج الى صلاحيات Root. لأنه على الواجهة الرئيسية للشركة فالوصول الى الكاميرا يحتاج الى هذه الصلاحيات. لذلك قم بالحصول على الصلاحيات اولاً ان كنت تريد استعمال التطبيق الخاص بها. يمكنك قراءة هذا المقال لمعرفة كيفية عمل Root لأجهزة شاومي. الخطوة القادمة هي تثبيت تطبيق IR Camera الذي يمكنه الوصول الى الكاميرات الإضافية الخاصة بالهاتف. حيث انه يستطيع الوصول للكاميرا IR في الأمام. بالإضافة الى حساس العمق في خلف الهاتف (الكاميرا الثانية بالخلف). و التصوير بهم بكل بساطة. سيبدو الأمر غريباً بعض الشئ اذا اردت التقاط صور غير صورك الشخصية بالكاميرا الامامية ايضاً. و لكنها مفيدة جداً.