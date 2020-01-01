علماء يطلقون مبادرة لزراعة مليار شجرة بالطائرات المسيّرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يناير 2020 07:14 مساءً - كشف علماء كنديون عن مبادرة لزراعة مليار شجرة جديدة بحلول العام 2028، باستخدام شبكة من الطائرات المسيّرة “بدون طيار” تطلق البذور، وذلك كجزء من خطة لمكافحة ظاهرة التغير المناخي.

وقال العلماء إن مبادرة زراعة مليار شجرة لن تكون مكلفة، وستتم بسرعة، حيث سيكون بإمكان الطائرات المسيرة زراعة بذرة واحدة في الثانية.

وتأتي مبادرة فريق العلماء الكنديين، التي تحمل اسم “فلاش فوريست”، في إطار محاولة لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ وإزالة الغابات.

وبدأ العلماء بتجربة مبادرة “فلاش فورست” عن طريق اختبار أنظمة توصيل الطائرات المسيرة في أغسطس الماضي، من خلال تنفيذ رحلة تجريبية شهدت زراعة 100 شجرة بنجاح.

وكانت هذه النتائج مشجعة لدرجة أن المبادرة وسعت أهدافها، لزراعة مليار شجرة جديدة، بحلول عام 2028.

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وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس للمبادرة برايس جونز في فيديو لجمع التبرعات من أجل المشروع “كل عام يخسر الكوكب 13 مليار شجرة ويستعيد أقل من نصفها”.

وأضاف: ” لقد بدأنا مبادرة فلاش فوريست بهدف شفاء رئة الكوكب ونأخذ هذا العمل على محمل الجد، وإلى أن يتم إنجاز هذه المهمة بشكل جيد، لا يوجد وظيفة أخرى مهمة”.

ووفقا للموقع العلمي “نيو أطلس”، فإن الطائرات المسيرة لا تحمل البذور نفسها فحسب، ولكنها تكون محملة داخل جراب أو حشوة تحتوي على تربة غنية بالمغذيات قادرة على البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى 9 أشهر، مما يتيح لها متسعا من الوقت لتتجذر في البيئة المحلية.

يشار إلى أن كل جراب يحتوي على ما لا يقل عن 3 بذور منبتة مسبقا ذات جذور، بالإضافة إلى أسمدة، وبالطبع خلطة فريق العلماء الكنديين “السرية”.

كيفية عمل البذور وزراعة الأشجار وفقا لفلاش فوريست