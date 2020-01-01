كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير جاء من Economic Daily News مؤخراً، أشير إلى ابل في طريقها للمنافسة في سوق أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب هذا العام، حيث من المتوقع أن تقدم جهاز MacBook أو iMac مخصص للألعاب في WWDC 2020.
لا شك أن شركة ابل لديها مجموعة من أقوى أجهزة الحاسب المحمول وأجهزة الحاسب المكتبي المنافسة في الأسواق، إلا أن عملاق التكولوجيا لم تستهدف سوق الألعاب بإصداراتها حتى الآن، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر Economic Daily News أشير إلى أن ابل تستعد للمنافسة قريباً في سوق الألعاب.
ومن المقرر أن تقدم شركة ابل جهاز الألعاب الجديد من أجهزة MacBook أو iMac خلال فعاليات مؤتمر المطوريين القادم للشركة WWDC.
أيضاً من المتوقع أن تقدم ابل إصدار مميز بأعلى آداء وكفاءة في الأجهزة المخصصة للألعاب، على غرار ما قدمت من الأجهزة التي جاءت بمواصفات لدعم المستخدمين في مهام تحرير الفيديو أو المهام الإنتاجية الصعبة.
ويشير تقرير Economic Daily News إلى أن ابل ستقدم جهاز MacBook مخصص للألعاب يضم شاشة كبيرة، أو جهاز iMac الكل في واحد، مع سعر متوقع 5000 دولار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار، أو إنطلاق مؤتمر ابل للمطوريين خلال الفترة القادمة للتأكيد على هذه التسريبات.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: توقعات تشير إلى خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook أو iMac مخصص للألعاب في WWDC 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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