دليل يُلمح لإقتراب موعد صدور الهاتف ZTE Axon 10s Pro 5G في الأسواق

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة ZTE أن الهاتف ZTE Axon 10s Pro 5G سيحصل على نفس مظهر الهاتف ZTE Axon 10 Pro الحالي، ولكنه سيأتي بتغييرات كبيرة على مستوى المواصفات التقنية. أما وقد قلنا ذلك، فقد تم اليوم رصد الهاتف ZTE Axon 10s Pro 5G يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما أكد لنا قدومه مع المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع المودم Snapdragon X55 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G.

لم تكشف لنا شركة ZTE بعد عن موعد إطلاق الهاتف ZTE Axon 10s Pro 5G، ولكن ظهوره اليوم على موقع هيئة الإتصالات الصينية يُلمح إلى أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف في السوق قريبًا. ووفقا لما أعلنت عنه شركة ZTE من قبل، فسوف يأتي الهاتف ZTE Axon 10s Pro مع واجهة مستخدم جديدة، وميزات أفضل تستند على الذكاء الإصطناعي، وسيكون من بين أوائل هواتف 5G التي سيتم إطلاقها في العام 2020.

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تم إستعراض الهاتف ZTE Axon 10s Pro الجديد في يدي الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة ZTE، السيد Feng Xu في الشهر الماضي. الصور الحاسوبية والصور الواقعية تكشف لنا أن هذا الهاتف سيأتي بنفس تصميم الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الحالي، والتوقعات تشير إلى أنه سيكلف أقل من 450 دولار أمريكي.

بغض النظر عن المعالج Snapdragon 865، قالت شركة ZTE كذلك الآن أن الهاتف ZTE Axon 10s Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR5 والذاكرة الداخلية UFS 3.0 من أجل منح المستخدمين أفضل أداء ممكن. ومن أجل إستهلاك أقل قدر من الموارد، قررت شركة ZTE تطوير ميزات مثل Z-Booster و App-Booster و System-Booster للتعامل مع الموارد والمهام على نحو أفضل.

لقد تردد منذ فترة بالفعل أن الهاتف ZTE Axon 10s Pro سيصل مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ولكنه سيحصل على واجهة مستخدم جديدة تم تطويرها من قبل شركة ZTE. سيكون ZTE Axon 10s Pro 5G هو أول هاتف ذكي من شركة ZTE يحصل على واجهة المستخدم الجديدة قبل أن تصل إلى هواتف الشركة الأخرى.