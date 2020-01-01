سماعات +Samsung Galaxy Buds تلوح بدورها في الآفق

فاطمة أيت طالب - دبي - من المرجح أن تقوم شركة سامسونج في المستقبل القريب بإزاحة الستار رسميًا عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة للأذن +Samsung Galaxy Buds، وهي السماعات التي يتطلع إليها على الأرجح العديد من عشاق العلامة التجارية الكورية الجنوبية.

وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم

السماعات اللاسلكية الجديدة للأذن +Samsung Galaxy Buds تحصل على شهادة البلوتوث. من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن هذه السماعات اللاسلكية الجديدة للأذن والتي تحمل الإسم الرمزي SM-R175 إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، إن لم يحدث ذلك في وقت مبكر.

لقد رأينا حتى الآن صفحة الدعم الرسمية الخاصة بسماعات +Samsung Galaxy Buds وبعض مقاطع الفيديو القصيرة التي تم إستخراجها من الشفرة المصدرية لتطبيق SmartThings من سامسونج، والتي كشفت لنا عن شكلها وتصميم العلبة. عمومًا، تقول الشائعات أن سماعات +Samsung Galaxy Buds ستأتي مع تقنية إلغاء الضوضاء ويمكن أن تدعم aptX أيضًا.