مميزات وعيوب ريدمى نوت 8.. وأفضل سعر في مصر بموقعي سوق وجوميا

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة شاومي مؤخرا، إطلاق هاتفها الجديد "ريدمى نوت 8" Xiaomi Redmi Note 8، والذي يعتبر الأقوى والأفضل في الكاميرا.

أكثر ميزة في الهاتف الجديد من شاومي هو زيادة دقة الكاميرا الخلفية الأساسية تصل إلى 48 ميجا بكسل، لتتحدى الشركات الأخرى.

مواصفات ريدمى نوت 8

ويتميز Redmi note 8 بوجود كاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر قياس ½ بوصة وفتحة عدسة f/1.79 ، كما يحتوي الهاتف على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل شديدة الاتساع ultra-wide وأخرى macro بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، ومستشعر عمق depth بدقة 2 ميجابكسل.

بينما تأتي شاومي نوت 8 بكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُدمجة التي تساعد المستخدمين على التقاط صورة سيلفي مثالية في كل مرة.

ويعمل هاتف Redmi Note 8 بواسطة معالج Qualcomm® Snapdragon ™ 665، وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير ويدعم الشحن بقوة 18 وات عبر منفذ Type-C.

ويتوفر شاومي نوت 8 بثلاثة نسخ الأول يأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 4 جيجا رام، والثاني بذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 3 جياجا رام، والصغير بذاكرة داخلية 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 3 جياجا رام.

مميزات جوال Xiaomi Redmi Note 8

دقة الشاشة ممتازة فل اتش دي بألوان مشبعة وتباين واضح IPS LCD مع حواف ضئيلة مع وجود دروب نوتش يتواجد فيه الكاميرا السلفي مثل تليفون سامسونج a50s

الأداء المجمل للجهاز رائع جدا نظرا لوجود وحدة المعالجة المركزية القوية سناب درجون موديل 655 ينافس معالج هواوي بي 30 لايت نيو اديشن الجديد

مناسب جدا لهواة الألعاب ذات الجرافيك العالي والتي تتطلب معالج رسومي مناسب مثل لعبة لعبة ببجي الشهيرة لكن على جودة متوسطة وليس اتش دي أقل منافسة لـ شاومي 9t برو لكن لا تدعم فورت نايت، بينما تدعم كول اوف ديوتي على جودة عالية

موبايل شاومي ريدمي نوت 8 يقدم كاميرات خلفية رائعة الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وتستخدم مستشعر سامسونج مع الذكاء الاصطناعي لمنحك صور دقيقة التفاصيل واقعية الألوان تقارب كاميرا ريلمي 5 برو

دعم تسجيل فيديوهات بجودة 4K مع وجود مثبت إلكتروني ضد الاهتزاز وتصوير سلو موشن

البطارية سعتها مناسبة جدا للاستخدام العادي والشاق ويمكنك الاعتماد عليها للعمل ليوم كامل بدون إعادة شحنها

تتميز نسخة هاتف Redmi Note 8 بدعمها لخاصية الشحن السريع بقوة 18 واط

دعم الاتصال عن طريق OTG، وتوفر الاتصال عن طريق IR

سعر التليفون جيد جدا مقارنة بباقي شركات الهواتف الذكية الصيني

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يدعم لمبة الإشعارات بينما ريلمي 5 برو لا يوفرها

توفر مكان خاص لإضافة كارت ميموري دون التأثير على أماكن شريحتي الاتصال

عيوب موبايل شاومي ريدمي نوت 8

دقة الكاميرا الأمامية وجودة صورها جيدة ولكن ليس كما كنت متوقع أو كما كنت أريد على عكس سلفي اوبو F11 برو

التليفون شاشته جميلة ودقتها رائعة ولكني كنت أفضل أن تكون سوبر أموليد مثل سامسونج A70

التصميم جيد وبالأبعاد الحديثة ولكنه تقليدي ونفس النسخة الماضية مع إطار جانبي بلاستيكي

بروز الكاميرات الخلفية الأربعة عن جسم الهاتف مما قد يعرضها للخدوش لكن الشركة أضافت جراب شفاف خلفي لتغطية البروز

جسم هاتف Xiaomi Redmi Note 8 بلاستيكي “بولي كربونيت” مما قد يتعرض للخدش بسهولة

لا يوفر الشحن اللاسلكي مثل سامسونج نوت 10 لكن أكيد فارق السعر رهيب بين الاثنين

لا يوفر الاتصال عن طريق NFC مثل العملاق ون بلس 7 بر

عدم وجود طبقة حماية من كورنينج جوريلا جلاس مثل النسخة البرو من نفس الهاتف

شكوى بعض المستخدمين من ضعف شبكة الهاتف

سخونة الجهاز مع الألعاب لفترات طويلة

سعر ريدمى نوت 8 في مصر

يقدم موقعي سوق وجوميا أسعار مميزة للنسخ الثلاث للهاتف، على النحو التالي:

نسخة 128 جيجا بايت بـ 3 آلاف 333 جنيها

ونسخة 64 جيجا بايت 3 آلاف 199 جنيها.

و نسخة 32 جيجا بايت ألفين 555 جنيها.