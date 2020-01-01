شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا توفر دعم شبكات الجيل الخامس بـ13 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت شركة الاتصالات البريطانية O2 شبكات الجيل الخامس الخاصة بها إلى 13 مدينة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث قامت الشركة -التي أطلقت شبكات الجيل الخامس لأول مرة في بعض مواقع المملكة المتحدة في أكتوبر-، بتوسيع شبكتها لتشمل العملاء في مانشستر وبرمنجهام وجلاسكو وليفربول ونيوكاسل وبرادفورد وشيفيلد وكوفنتري ونوتنجهام ونورويتش وبريستول وديربي وستوك.

وبحسب موقع مترو البريطانى، فمع هذا التوسع الجديد تكون شبكات الجيل الخامس قد وصلت إلى ما مجموعه 20 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة على مدار العام، ففي أكتوبر، أطلقت O2 خدمة الجيل الخامس فى أدنبره وكارديف وبلفاست وليدز وسلاو، قبل تشغيل نقاط 5G في ليستر وليزبورن بعد شهر.

وقد بدأت O2 طرح الجيل الخامس بعد أن بدأت شركات التشغيل المنافسة خدماتها في وقت سابق من العام، وقال ديريك مكمانوس، المدير التنفيذي للعمليات الرئيسية لشركة O2 Telefonica UK: "نحن فخورون للغاية بتشغيل شبكة 5G الخاصة بنا في شهر أكتوبر، ومن الرائع الوصول إلى هدفنا المتمثل في 20 مدينة متصلة بشبكة الجيل التالي لدينا نحن نتجه إلى عام 2020".

وأضاف: "أعتقد أن شبكات 5G ستحدث ثورة في الطريقة التي يستخدم بها الأفراد والشركات اتصال الهاتف المحمول، مما يفتح إمكانات هائلة لاقتصادنا ومجتمعنا".

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واستكمل: "نحن متحمسون لوضعها في أيدي عملائنا في جميع أنحاء المملكة المتحدة ومواصلة العمل مع شركائنا للمساعدة في تشكيل مستقبل الجيل الخامس 5G للجيل القادم".

وقد أضافت الشركة أن العملاء في وندسور وإيتون وريدينج وبلاكبول ووبورنموث ووجيلدفورد يصطفون للحصول على دعم شبكة 5G من O2، حيث قالت الشركة المشغلة إنها تخطط للوصول إلى 50 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول صيف 2020 ، وتستثمر أكثر من مليوني جنيه إسترليني يوميًا لتوسيع شبكتها.