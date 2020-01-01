شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن تأثير الإعصار المدارى "كالفينيا" فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت صورة الأقمار الصناعية التابعة لوكالة ناسا الأمريكية جزيرة موريشيوس في جنوب المحيط الهندي، وهى تغمرها عاصفة مدارية، والتى تسببت فى غلق المتاجر والشركات والمطار الرئيسي للجزيرة، إذ تشكل الإعصار، الذي يسمى "كالفينيا" يوم الأحد الماضى، وبحلول اليوم التالي، غطت الجزيرة مجموعة من العواصف الرعدية على جانبها الغربي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، كثف الإعصار قوته، وأصبح عاصفة مدارية شديدة، مما أثار تحذيرًا من الدرجة الثالثة من الأعاصير المدارية من خدمات الأرصاد الجوية في موريشيوس.

وتنطبق الفئة الثالثة على الرياح التي تتراوح سرعتها بين 111 و 129 ميلًا في الساعة، والتي يمكن أن تسبب أضرارًا واسعة النطاق، مثل التأثير الهيكلي على المباني والفيضانات الساحلية الشديدة.



صورة ناسا

ووصلت الرياح لعاصفة بلغت سرعتها القصوى 40 ميل في الساعة وأمطار غزيرة تضرب الجزيرة، حيث أظهرت صورة من مستشعر MODIS للتصوير على متن القمر الصناعي تيرا التابع لناسا، مجموعة سميكة مستديرة من العواصف الرعدية تحجب الجزيرة الصغيرة نسبياً.

وكشفت صورة MODIS عن وجود عواصف رعدية من الجانب الغربي تصاعدت إلى مركز الدوران المنخفض المستوى أو "عين العاصفة".

ويعد قمر ناسا تيرا الفضائي هو واحدة من أسطول الأقمار الصناعية لناسا التي توفر بيانات لبحوث الإعصار، وكان مركز إعصار كالفينيا على بعد حوالي 75 ميلًا شرق موريشيوس في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين، وفقًا لموريشيوس لخدمات الأرصاد الجوية.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية بشأن الظروف الإعصارية، وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 120 كم / ساعة، وقد تحدث فوق موريشيوس في وقت مبكر من بعد الظهر فى ذلك اليوم، حيث أغلقت موريشيوس مطارها الرئيسي يوم الاثنين في عاصمتها بورت لويس هاربور، تحسبا لتأثير كالفينيا.

كما تم إغلاق بورصة موريشيوس بسبب العاصفة، في حين تم إغلاق البنوك ومعظم الأعمال التجارية الأخرى، واعتبارا من صباح يوم الثلاثاء، كان كالفينيا يتعزز ولكنه ابتعد عن موريشيوس، حيث سافر جنوبًا بسرعة حوالي 6.2 ميل في الساعة.

وقالت موريشيوس لخدمات الأرصاد الجوية: "بدأت العاصفة الاستوائية الشديدة كالفينيا في الابتعاد ببطء في اتجاه جنوبي جنوبي، لكن من المحتمل أن تشهد الجزيرة أمطارًا غزيرة ستستمر فوق موريشيوس".

وستستمر كالفينيا في تكثيفها لمدة يومين آخرين وقد تصل إلى قوة إعصار مداري مع رياح متواصلة على بعد حوالي 75 ميلًا في الساعة بحلول يوم الخميس، وفقًا لـ Severe Weather Europe.

يمتد موسم الأعاصير المدارية في موريشيوس عادة من نوفمبر إلى مايو، مع بعض المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.