شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنتلى تستعد لطرح أول سيارة كهربائية فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة Bentley المصنعة للسيارات للانتقال إلى قطاع السيارات الكهربائية، حيث ألقى الرئيس التنفيذى للشركة الضوء على كيفية ربط فريقه بين الماضى والمستقبل، ورغم أن المديرين التنفيذيين لم يقرروا بعد الشكل الذى ستتخذه هذه السيارة الكهربائية أو الكيفية التى سيتم تشغيلها بها، حيث تبقى عدة خيارات أمام الشركة، لكن الأمر المؤكد هو أن بنتلى لن تقوم بتزويد أى سيارة تمتلكها حاليا بمحركات الكهرباء.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقال الرئيس التنفيذى للشركة: "يمكن أن نعتمد على واحد من التصاميم التخيلية الموجودة، والتى قد تكون أول سيارة كهربائية، لكننا لن نأخذ سيارة موجودة بالفعل ونحاول تركيب البطاريات بها، فلابد ان يكون هناك حلاً وسطًا من وجهة نظر المدى والكفاءة".

وبحسب التقرير فإن التحدى ليس مجرد جعل بنتلى تتجه إلى السيارات الكهربائية، حيث تريد الشركة البريطانية التأكد من أن أول طراز لها يعتمد على بالبطارية يعمل بشكل موثوق حتى يصل إلى مكانة متقدمة، وهو ما يعنى أنها تحتاج إلى مزج الجهد مع مقدار مقبول من نطاق القيادة، على أن تصل السيارة بحلول 2025.

وأوضح التقرير أن الشركة ليست على وشك إطلاق سيارة صغيرة، لكن يمكن أن يكون لسيارة بنتلى الكهربائية حجم أصغر من موديل سيارة مولسان، على سبيل المثال ، مع توفير قدر مماثل من المساحة الداخلية، وذلك لأن المحركات الكهربائية تتطلب مساحة أقل من محرك مماثل يحرق البنزين أو الديزل.

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الجدير بالذكر أن معظم السيارات الكهربائية فى السوق تستخدم محركًا كهربائيًا واحدًا لكل محور، وتشتمل طرازات الدفع ثنائى العجلات على محرك واحد ، بينما تستخدم الطرازات ذات الدفع الرباعى محركين، وقد يسير بنتلى فى طريق مختلف نحو كهربة الأرض.

كذلك فإن بنتلى ليست فى عجلة من أمرها لإطلاق أول طراز يعمل بالبطارية، بغض النظر عن الشكل الذى تبدو عليه أو ما تعمل به ، لا يُتوقع وصولها حتى عام 2025 على أقرب تقدير، حيث تحتاج الشركة بشكل خاص إلى معرفة ما إذا كان يمكنها بناء سيارة كهربائية على نفس خط التجميع مثل طرزها التى تعمل بالكباس، أو إذا كانت بحاجة إلى الاستثمار فى توسيع منشأة الإنتاج التاريخية فى كرو بإنجلترا.