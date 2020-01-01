شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مع بداية 2020.. كيف تتخلص من الإزعاج على "انستجرام"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح "انستجرام" اليوم من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعى استخداما فى العالم ومصدر معلومات وترفيه للكثيرين، لكن كيف نستفيد من هذا التطبيق بعيدا عن المنغصات فيه؟ فمن أكثر الأشياء التى تؤرق مستخدمى "انستجرام" أحيانا ظهور أشياء لا يرغبون برؤيتها أثناء تصفح منشورات الصفحة الرئيسية، وللتخلص من ظهورها ينصح الخبراء باتباع عدة خطوات.

ففى حال ظهور منشور لا ترغب برؤيته مجددا يجب الضغط على العلامة التى تشبه ثلاث نقاط وهى موجودة أعلى المنشور، ومن ثم الضغط على خيار Mute أو "إخفاء"، ومن ثم Mute Posts.

والأمر الآخر الذى بات يشكل إزعاجا لبعض مستخدمى منصات التواصل الاجتماعى هو ظهور "القصص" أو stories التى تتعلق ببعض المستخدمين الذين نتابعهم على هذه المنصات، وللتخلص من ظهور الـ"قصص" المرتبطة بمستخدم معين نتابعه فى صفحة "انستجرام"، يجب علينا اختيار أى "قصة" من القصص التى كان قد نشرها، ومن ثم الضغط عليها مطولا، ليظهر لدينا خيار Mute، وبالضغط عليه يظهر خيار Mute Story and Posts الذى يساعد على عدم ظهور جميع القصص والمنشورات التى تتعلق بالمستخدم المذكور.

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كما توجد طريقة للتخلص من ظهور جميع المنشورات أو "القصص" المرتبطة بشخص أو حساب معين على صفحتنا الخاصة على "انستجرام"، إذ يمكننا الانتقال إلى أى حساب، ومن ثم الضغط على زر "المتابعة" Following، ومن ثم اختيار Mute Posts أو Mute Stories، لتختفى من صفحتنا جميع القصص والمنشورات التى يظهرها هذا الحساب.

جدير بالذكر كشف تطبيق انستجرام عن ميزة جديدة تحذر المستخدمين عندما يكونوا على وشك تحميل صورة تحتوى على لغة غير لائقة فى التسمية التوضيحية Caption.

وقالت الشركة المملوكة لفيس بوك إنها تستخدم الذكاء الاصطناعى لاكتشاف اللغة الضارة، لمنح المستخدمين الفرصة لتعديل التسمية التوضيحية الخاصة بهم قبل المشاركة.