اضافة عربي Arabic Keyboard في ويندوز 10

يمكنك بسهولة إضافة عربي Arabic Keyboard إلى ويندوز 10 لتستمع بإستخدامه والكتابة عليه باللغة العربية بالرغم من أن النظام نفسه يعمل باللغة الإنجليزية.

بالطبع إن قمت بتحويل النظام بأكمله ليعمل باللغة العربية فإن لوحة المفاتيح ستتحول تلقائياً معه إلى اللغة العربية ويعمل النظام بأكمله باللغة العربية ولكن هذا ليس ما نتحدث عنه اليوم.

بالطبع يمكنك أيضاً إضافة تنوعات مختلفة من اللغة العربية إلى لوحة المفاتيح الخاصة بك وحتى الإنجليزية وتغيير ترتيب الحروف والرموز الموجودة على لوحة المفاتيح المدعومة من قبل الويندوز بشكل كامل وبسهولة.

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طريقة إضافة Arabic Keyboard إلى ويندوز 10 :

الخطوات التي سنقوم بذكرها اليوم تعمل مع أي لغة مختلفة أو لوحة مفاتيح مختلفة أو حتى لوحة ذات حروف خاصة لذا يمكنك تطبيقها مع أي لغة ترغب في إضافتها .

نتمنى أن يكون هذا الدليل قد ساعدكم على إضافة اللغة العربية أو Arabic Keyboard إن كان جهازكم لا يعمل باللغة العربية أو ترغبون في إضافة نسخ مختلفة ومنوعة منها .

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