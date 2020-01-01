كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق خلال هذا العام تطبيق جديد للتقويم يتميز بتشفير أعلى لحماية بيانات المستخدمين على منصتي الأندوريد وiOS على أن يعرف التطبيق بProtonCalendar.
يقدم مطوري تطبيق المراسلة ProtonMail تطبيق تقويم جديد خلال 2020 يعرف بتطبيق ProtonCalendar والذي يتوفر الآن على المتصفح، بينما ينطلق على منصتي الأندوريد وiOS بمعايير أعلى للتشفير والحماية مقارنة بتطبيق تقويم جوجل.
ومن المقرر أن يتميز تطبيق ProtonCalendar بتشفير end-to-end، لدعم حماية بيانات المستخدمين، كما يضم تطبيق التقويم الجديد المميزات التي أشتهر بها تطبيق تقويم جوجل، حيث سيتمكن المستخدمين من إضافة وحذف الأحداث، أو تعيين وضبط تنبيهات للتذكير بحدث محدد في التقويم يومياً أو أسبوعياً أو أحداث أخرى.
ويعد إصدار المتصفح الحالي من تطبيق ProtonCalendar في المرحلة التجريبية، كما سيقدم مطوري تطبيق ProtonMail نسخة تجريبية مجانية للتطبيق تتوفر لجميع المستخدمين، كما سيتوفر الإصدار المدفوع من التطبيق بمميزات أكثر كفاءة للمستخدمين.
يذكر أن الإصدار المجاني من تطبيق المراسلة ProtonMail يقدم للمستخدمين ميزة إرسال 150 بريد إلكتروني يومياً، بينما يأتي الإصدار المدفوع بإشتراك شهري 4 دولار ليقدم ميزة إرسال 1500 بريد إلكتروني يومياً بأعلى معايير الحماية والتشفير.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تطبيق ProtonCalendar يأتي هذا العام على منصتي الأندوريد وiOS بمعايير أعلى للحماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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