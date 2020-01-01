تكنولوجيا: صور حية لهاتف سامسونج القادم GALAXY NOTE 10 LITE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستمر هاتف Galaxy Note 10 Lite في جذب الأضواء حتى الإعلان الرسمي قريباً، واليوم يكشف عن صور حية تستعرض تصميم الهاتف بشكل أوضح.

نشر موقع SamMobile أحدث الصور الحية لهاتف سامسونج Galaxy Note 10 Lite، التي تستعرض تصميم الهاتف وتؤكد على تصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية في الهاتف الذي يحاكي تصميم كاميرة iPhone 11 Pro هذا العام، مع ثقب الشاشة الذي يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

ويضم هاتف Galaxy Note 10 Lite كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية، والتي تأتي وفقاً لما جاء من تسريبات سابقة بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وأخر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 12 ميجا بيكسل وعدسات telephoto.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Note 10 Lite بكاميرة أمامية في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تكشف الصور الحية عن لوحة مسطحة للشاشة كبديل للشاشة المنحنية في الإصدارات الأعلى Galaxy Note 10، كما تؤكد الصور على وجود قلم S في هذا الإصدار.

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ولقد أكدت التسريبات حتى الآن على أن هاتف Galaxy Note 10 Lite يتميز بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع تصميم “Infinity-O” للشاشة.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy Note 10 Lite رقاقة معالج Exynos 9810، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، كما يأتي الهاتف ببطارية 4500 mAh مع شاحن بقدرة 25W بتقنية الشحن السريع، مع واجهة مستخدم One UI 2.0 ونظام تشغيل Android 10، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 750 دولار.

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