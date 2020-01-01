هذه هي علبة الساعة الذكية Xiaomi Watch Color، وإليكم بعض مواصفاتها التقنية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi في بداية هذا الأسبوع وبشكل هادئ بالكشف عن ساعتها الذكية الأحدث Xiaomi Watch Color، ولكنها لم تكشف لنا للآسف عن المواصفات التقنية لهذه الساعة الذكية، وقررت تأجيل ذلك إلى اليوم الثالث من شهر يناير الجاري عندما يحين موعد إطلاق هذه الساعة الذكية.

لحسن الحظ، تم اليوم تسريب صور واقعية تستعرض لنا علبة التعبئة الخاصة بالساعة الذكية Xiaomi Watch Color مما أتاح لنا فرصة التأكد من بعض مواصفات هذه الساعة. في البداية، كشف لنا التسريب الجديد أن Xiaomi Watch Color ستعمل بنظام WearOS من شركة جوجل، وستضم شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل.

التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الساعة الذكية Xiaomi Watch Color ستضم بطارية بسعة 420mAh، وستدعم NFC و GPS و GLONASS. وعلاوة على ذلك، فهي ستكون مقامة للمياه في عمق يصل إلى 50 متر مع العلم بأنها تقترن مع هاتف المستخدم عن طريق البلوتوث 5.0.





سنعرف كل شيء عن سعرها وتوافرها المحتمل على الصعيد العالمي عندما يتم عرضها للبيع في الصين يوم 3 يناير.