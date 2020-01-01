الصورة التشويقية الأحدث من Realme تستعرض لنا تصميم الواجهة الأمامية للهاتف Realme X50 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت شركة Realme بنشر مجموعة من الملصقات الخاصة بالهاتف Realme X50 5G القادم، وهي الملصقات التي كشفت لنا عن تصميم الهاتف من الخلف والكاميرات الأربعة التي سيأتي بها، فضلا عن قارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب. اليوم، قامت الشركة الصينية بنشر صورة جديدة، ولكن هذه المرة تُظهر لنا الواجهة الأمامية للهاتف.

كانت شركة Realme قد قامت بنشر صورة تؤكد لنا أن الهاتف Realme X50 5G سيضم شاشة تمتاز بثقب عريض في الركن الأيسر العلوي يضم الكاميرا الأمامية المُزدوجة، ولكن الصورة التي نشرتها شركة Realme اليوم تعرض لنا تصميم الواجهة الأمامية للهاتف Realme X50 5G بشكل أوضح، وتُظهر لنا الإطار النحيف للشاشة في ثلاث جهات – اليسار واليمين والأعلى.

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بصرف النظر عن التصميم، فقد حصلنا مؤخرًا على تسريب يستعرض لنا المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme X50 5G، وتشمل هذه المواصفات شاشة LCD بحجم 6.67 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W.

تسريب اليوم يكشف لنا كذلك أن الهاتف Realme X50 5G القادم سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

الهاتف Realme X50 5G سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 على الأرجح. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن بعض المصادر ذكرت أن نسخة 6GB/128GB من الهاتف Realme X50 5G ستُكلف ما يعادل 315$، بينما ستكلف نسخة 8GB/128GB ما يُعادل 360$، ونسخة 8GB/256GB ما يُعادل 400 دولار أمريكي.