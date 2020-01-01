الأرصاد تحذر من طقس الخميس: أمطار غزيرة ورياح وأتربة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الخميس 2 يناير، يشهد طقسا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ، واﻧﺨﻔﺎض في درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ الأﻧﺤﺎء، يكون ﺑﺎردا على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤرى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، مائلا ﻟﻠﺒﺮودة على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل سيناء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط اأﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة واﻟﺮﻋﺪﻳﺔ على اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي ﺗﻤﺘﺪ ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻪ اﻟﻐﺮﺑﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺸﻮﻓﺔ، وﺗﺆدى إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ على اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجة

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الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 9 درجة

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجة

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجة

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 1 درجة