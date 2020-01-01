شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال الكافيتريا بـ "جوجل" يتظاهرون اعتراضا على الأجور وعدد ساعات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من الجهود التى بذلتها جوجل للحد من الاحتجاجات داخل الشركة وردع الأنشطة النقابية، إلا أن ما يقرب من 2300 من عمال الكافتيريا الذين يقدمون وجبات الطعام للموظفين فى منطقة خليج سان فرانسيسكو - بما فى ذلك مقر الشركة فى ماونتن فيو - قد قرروا التحالف معا والاعتراض على أجورهم وساعات عملهم، زاعمين أنهم يعملون فوق طاقتهم وأجرهم أقل من اللازم.

وفقًا لتقرير نشر فى Recode، فإن منظفى الصحون ومحضرى الطعام الذين يقدمون لموظفى جوجل جميع الوجبات الثلاث، بما فى ذلك فى المقر الرئيسى، صوتوا لتشكيل اتحاد بعد حملة دامت لمدة عامين.

ونقلت الصحيفة عن العمال قولهم فى التقرير: "لقد سئمنا ونريد التغيير لأننا فى واحدة من أغنى الشركات فى العالم، تعبنا من أعبائنا ونقص أجورنا، وعدم الاحترام من جانب الإدارة يزيد فقط من الإهانة ".

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وتتعاقد جوجل مع العمال من خلال شركة تدعى Compass Group والتى قالت إن جميع شركاء الشركة لهم الحق فى تقرير تمثيلهم من قِبل منظمة عمالية، بينما أكد متحدث باسم جوجل موقع The Hill أن الشركة ستواصل العمل مع Compass Group.

وقال متحدث باسم الشركة: "إننا نعمل مع الكثير من الشركاء، والكثير منهم لديهم قوى عاملة نقابية والعديد منهم ليس لديهم مثل هذا الحق".

ولم يتم الاهتمام بعمال الكافتيريا بالشركة من قبل بسبب احتجاجات الموظفين التى شغلت العالم خلال الفترة الماضية، بشأن التحرش الجنسى والادعاءات بأن الشركة تنتقم من الموظفين بسبب الإبلاغ عن مشكلات الموارد البشرية، بعد أن قامت شركة جوجل الشهر الماضى بطرد موظفة لإرسال تنبيهات حول حقوق العمال فى الشركة، والتى تعتبر الموظفة الخامسة التى يتم فصلها من الشركة بسبب تورطها فى نشاط داخلي.