شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ذكى جديد يكتشف تعب السائق وينبه الآباء عند ترك أطفالهم بالسيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ألمانية للسيارات النقاب عن نظام ذكى لمراقبة ركاب السيارة، يهدف لرفع درجة السلامة والأمان من ناحية، وزيادة سبل الراحة من ناحية أخرى، وأوضحت الشركة أن نظام المراقبة المعتمد على الكاميرات يركز فى المقام الأول على قائد السيارة ويراقبه عبر كاميرا مثبتة فى المقود، ويعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيتمكن النظام من اكتشاف تعب قائد السيارة أو تشتت انتباهه، ومن ثم يقوم بتحذيره كيلا يقع فى مواقف حرجة تشكل خطرا على حياته وحياة الركاب، كما أنه يقوم فى حالات الضرورة بخفض سرعة المركبة، حسب سكاى نيوز.

كذلك يقوم النظام أيضا بمراقبة الراكب الأمامى وركاب المقاعد الخلفية بواسطة كاميرا إضافية مثبتة بالقرب من مرآة الرؤية الخلفية، حيث تسمح التقنية بتعديل حزام الأمان والوسائد الهوائية بما يناسب الموقف الحالى للركاب.

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وإذا تم نسيان الطفل فى المقاعد الخلفية، فيمكن إرسال التحذيرات المناسبة إلى الهاتف الذكى للوالدين أو حتى إلى خدمات الطوارئ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ومن التطبيقات الأخرى، التى تعمل على توفير سبل الراحة، أن النظام يمكنه التعرف على أكثر من قائد للسيارة وتحديد برامج تشغيل مختلفة والإعدادات المفضلة لكل قائد بشكل أوتوماتيكى مثل ضبط المقعد أو المقود أو نظام الصوت، كما تتيح التقنية أيضا التحكم فى وظائف السيارة بالإيماءات.

جدير بالذكر كشفت شركة ألمانية للسيارات النقاب عن تقنية جديدة للتعرف على الوجه، والتى ستسمح للسائقين بالتحكم فى داخل السيارة باستخدام عيونهم فقط، إذ ستقوم كاميرا عالية الوضوح مثبتة فى لوحة القيادة بتتبع رأس قائد السيارة وعيناه لتحديد بدقة ما يبحث عنه - سواء داخل السيارة أو خارجها، سيتمكن سائقو السيارات من النظر إلى خارج الزجاج الأمامى للسيارة فى أحد المطاعم التى يمرون بها لمعرفة قائمة الطعام، وساعات العمل وحتى حجز طاولة.