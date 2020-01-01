كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نجوم يتصدرون قائمة الأكثر دخلا من “إنستغرام” عام 2019

يواصل تطبيق “إنستغرام” جذب ملايين الناس من أرجاء متفرقة حول العالم، إذ يتيح هذا التطبيق الذي رأى النور قبل سنوات إمكانية عرض الصور ومقاطع فيديو صغيرة، فضلاً عن كتابة الرسائل والتواصل مع الناس.

لكن يبدو أن “إنستغرام” تحول أيضاً إلى دجاجة تبيض ذهباً، لاسيما للأشخاص المشاهير من مختلف المجالات على غرار الرياضة والفن، فقد أظهر تقرير نشره موقع “buzzbingo.com” حجم الأرباح الكبيرة، التي حققها المشاهير سنة 2019 من موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وفيما يلي الخمسة الأوائل بحسب دويتش فيليه:

رونالدو يتصدر

ويأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المقدمة وبفارق مريح عن أقرب ملاحقيه. وجنى نجم فريق يوفنتوس الإيطالي حوالي 42.8 مليون يورو، حيث حصل على حوالي 873 ألف يورو عن المنشور الواحد على حسابه الخاص في “إنستغرام”.

وتشير صحيفة “بيلد” الألمانية أن أحسن لاعب في العالم خمس مرات يتابعه حوالي 195 مليون شخص على “إنستغرام”، ما يجعله هدفاً للشركات التي تسعى للاستفادة من شعبيته من أجل الترويج لكل ما تنتجه.

ميسي ثانياً

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب أحسن لاعب في العالم ست مرات ليونيل ميسي، والذي جنى هذا السنة تقريباً 20.9 مليون يورو. ونال نجم برشلونة الأول 580 ألف يورو عن كل منشور على حسابه في “إنستغرام”. يشار إلى أن ليونيل ميسي (32 عاماً) انضم متأخراً نوعاً ما إلى قائمة المشاهير، الذي يملكون حساباً في “إنستغرام”. ويتابع الدولي الأرجنتيني حالياً تقريباً 139 مليون شخص.

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عارضة الأزياء كيندل جينز

استطاعت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيندل جينز أن تخلق المفاجأة، بحلولها في المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى دخلاً في العالم على تطبيق “إنستغرام”. وجنت كيندل جينز (24 عاماً) أرباحاً تصل إلى 14.2 مليون يورو، فقد تقاضت 547 ألف يورو عن كل منشور لها.

بذلك، استطاعت كيندل جينز أن تحتل الصدارة بخصوص أكثر النساء جنياً للأرباح في “إنستغرام”. ويتابع عارضة الأزياء الأمريكية 120 مليون شخص.

“الوسيم” بيكهام

المركز الرابع كان من نصيب أحد نجوم الساحرة المستديرة، إذ يتعلق الأمر بالنجم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكهام. ونال اللاعب الذي يوصف بـ “الوسيم” 9.6 مليون يورو بواقع 319 ألف يورو عن كل منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”. وتأتي أرباح ديفيد بيكهام (44 عاماً) بشكل كبير من الترويج لعدة منتوجات مثل الساعات اليدوية والملابس.

المطربة غوميز

رغم غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة نوعاً ما بسبب مشاكل صحية، بيد أن المطربة الأمريكية سيلينا غوميز كانت حاضرة بقوة بحلولها خامسة في قائمة الأشخاص الأكثر ربحاً على “إنستغرام”. وحصلت سيلينا غوميز على حوالي 7.2 مليون يورو، حيث تقاضت 793 ألف يورو عن كل منشور لها. الجدير ذكره أن حوالي 164 مليون يتابع غوميز، التي تحظى بشعبية جارفة لدى المراهقين.