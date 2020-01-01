شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء كنديون يستعينون بالطائرات بدون طيار لزراعة مليار شجرة بحلول 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة من العلماء فى كندا عن مبادرة جديدة لاستخدام الطائرات بدون طيار لزراعة أشجار جديدة بسرعة أكبر وتكلفة أقل، فى إطار محاولة لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ وإزالة الغابات، إذ بدأ الفريق، الذى يطلق عليه "فلاش فورست"، فى اختبار أنظمة توصيل الطائرات بدون طيار فى أغسطس، من خلال رحلة تجريبية نجحت فى زراعة 100 شجرة باستخدام الطائرات بدون طيار.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كانت هذه النتائج مبشرة لدرجة شجعت المجموعة على توسيع أهدافها لاستخدام أنظمة الطائرات بدون طيار المصممة خصيصا لزراعة مليار شجرة جديدة بحلول عام 2028.

وقال برايس جونز من الفريق فى مقطع فيديو لجمع التبرعات والاعلان عن المشروع: "يفقد الكوكب كل عام 13 مليار شجرة ويستعيد أقل من نصفه، و لقد بدأنا "فلاش فورست" بهدف شفاء رئة الكوكب وأخذ هذا العمل بجدية، حتى يتم إنجاز هذه المهمة بشكل جيد، لا يهم أى وظيفة أخرى".

ولا تحمل الطائرات بدون طيار البذور نفسها فحسب، ولكن قرون التربة الغنية بالمغذيات أيضا، والمواد الغذائية التى يمكن أن تبقى البذور المنبتة على قيد الحياة لمدة تصل إلى تسعة أشهر.

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ستكون كل طائرة بدون طيار قادرة على غرس بذرة واحدة فى الثانية فى الأرض، وسيتيح النظام للطيار البشرى تشغيل ما يصل إلى عشر طائرات بدون طيار فى وقت واحد.

تقول المجموعة إن نظام الطائرات بدون طيار يمكن أن يزرع الأشجار أسرع بعشر مرات مما يمكن للعامل البشرى أن يفعله باليد، وخمس التكلفة.

قامت الرحلات التجريبية اللاحقة منذ شهر أغسطس بزراعة أكثر من 3100 شجرة باستخدام الطائرات بدون طيار ، بما فى ذلك White Spruce و White Pine و Blue Spruce و Red Maple و White Birch و Sugar Maple و Douglas Fir و Balsam Fir.

وقالت مجموعة فلاش إنها لن تركز بشكل حصرى على الأشجار ولكن على أنواع أخرى من النباتات التى تكمل أنواعًا معينة من الأشجار من أجل "الاستعادة الكاملة للنظام الإيكولوجي".