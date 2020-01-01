"واتسآب" مع أول يوم في 2020.. يتوقف على هذه الهواتف.. ويجهز مفاجأة لكل مستخدميه احتفالا بالعام الجديد

أعلن تطبيق "واتساب" أنه سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية أمس في 31 كانون الأول.

وقد أكّد تطبيق "واتساب" في بيان له قائلاً:" لن يتمكن المستخدم بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل "ويندوز فون" بعد اليوم في 31 كانون الأول من العام 2019".

وأضاف البيان:"واتساب سيتوقف أيضًا عن العمل على العديد من هواتف أندرويد الذكية وأجهزة "آيفون" في الأشهر المقبلة".

وبالإضافة أشار البيان إلى أنّه، اعتباراً من 1 شباط من العام 2020، لن يتمكن الأشخاص الذين يستخدمون إصدارات "أندرويد 2.3.7" أو الأقدم من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة تحديث الحسابات الحالية.

وفي الوقت عينه، ستتوقف أجهزة "آيفون" التي تعمل على نظام التشغيل "ios 8" والإصدارات الأقدم من القدرة على إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية اعتبارًا من 1 شباط المقبل.



وكشفت تقارير، أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "واتسآب" يجهز مفاجأة لكل مستخدميه احتفالا بقدوم العام الجديد 2020.



وأوضح تقرير نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن "واتسآب" لأول مرة مكنت مستخدميها من إنشاء ملصق احتفالي بالعام الجديد، لإرساله إلى الأصدقاء، يضبطه كل شخص على حسب رغبته وتفضيله.

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وطرح "واتسآب" تلك الأداة الجديدة، التي ستجعل المستخدم يرسل ملصقا خاص به، بدلا من تنزيل ملصقات احتفالية من تطبيقات خارجية أو استعارة ملصقات من أصدقاء آخرين، يظهر أنها ليس مخصصة لمن يرسل إليه التهنئة بالعام الجديد. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وتتوافق الخدمة الجديدة على العمل عبر تطبيقي "واتسآب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ولتصميم الملصق الاحتفالي بالعام الجديد الخاص بك على واتسآب، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- افتح قسم الملصقات في الرسائل.

- ستجد أن هناك أيقونة جديدة ظهرت باسم "إنشاء ملصقات".

- ستظهر لك خيارات عديدة إما عن طريق النصوص أو الصور (من الكاميرا أو المعرض) أو عن طريق الرموز التعبيرية أو الوجوه المضحكة.

- اختر أيقونة "ماكير" أو تصميم، لتبدأ في تصميم الملصق الخاص بك.

- يتيح التطبيق في تصميم الملصق استخدام كافة أدوات التصميم الاعتيادية لمزج صورة أو تعبير مع كتابة كلمات بأكثر من خط مختلف/ وبلغات عديدة.